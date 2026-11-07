A CD Tenerife labdarúgócsapatának játékosa az Andorra elleni találkozón végzetes módon ütközött a rivális együttes kapusával. Jesús de Miguel összeesett a pályán, és megállt a szíve. A 30 éves spanyol futballistát ugyan még sikerült újraéleszteni, de a kórházban nem tudták megmenteni az életét. A tragikus sorsú játékost már örök nyugalomra helyezték, a hétvégén pedig az egész spanyol futball az emléke előtt fog tisztelegni.

Jesús de Miguel szörnyű tragédia áldozata lett

Fotó: HANDOUT / CD TENERIFE

Jesús de Miguel emléke előtt tiszteleg a spanyol futball

A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF), a LaLiga és a női labdarúgó-bajnokság (Liga F) közösen tiszteleg Jesús de Miguel előtt a következő, november 6. és 9. között rendezendő fordulóban. Valamennyi stadionban megemlékezést tartanak majd. A csapatok kezdőjátékosai együtt vonulnak majd ki a pályára, és egy különleges, 9-es mezszámot viselő, „Mindig emlékezni fogunk rád” (Siempre en nuestro recuerdo) feliratú pólót fognak viselni – számolt be róla a Marca.

A labdarúgók a játékvezetőkkel együtt félkörbe rendeződnek majd, egymást átkarolva a pálya azon pontján, ahol a tragikus eset történt. A legutolsóként pályára lépő csapatkapitányok virágcsokrot helyeznek el Jesús de Miguel emlékére.

Ezt követően egyperces gyászszünettel tisztelegnek az elhunyt focista előtt.

Ezalatt a stadionok eredményjelzőin és kijelzőin Jesús de Miguel fényképe jelenik meg, majd a játékosok és a szurkolók közös tapssal emlékeznek meg róla.

🚨 LE FOOTBALL ESPAGNOL VA RENDRE UN HOMMAGE COLLECTIF À JESÚS DE MIGUEL 🇪🇸, DÉCÉDÉ TRAGIQUEMENT. 🕊️💔 La RFEF, LaLiga et les clubs espagnols ont décidé de lui dédier la prochaine journée de championnat. Une MINUTE DE SILENCE sera observée avant chaque rencontre. 🙏 À LA 9E MINUTE, le jeu sera également INTERROMPU en hommage à son numéro de maillot. 🎥 @rfef https://t.co/BpkDvCNGXi — Actu Foot (@ActuFoot_) November 5, 2026

A 9. perctől kezdődő első játékmegszakításnál – utalva Jesús de Miguel mezszámára – a játékvezető megállítja a találkozót, a stadionok kijelzőin pedig a néhai labdarúgó emlékére készített videót vetítik le.

A tiszteletadásra a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) által szervezett valamennyi országos szintű labdarúgó-versenysorozatban sor kerül, hogy a megemlékezés a spanyol futball minden szintjére kiterjedjen.

Emellett november 7-én, szombaton 18 órakor a CD Tenerife ünnepélyes megemlékezést tart Jesús de Miguel tiszteletére a Heliodoro Rodríguez López Stadionban. Az eseményen valamennyi szurkoló részt vehet, a megemlékezést élőben közvetítik majd a YouTube-on.