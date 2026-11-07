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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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Az egész spanyol futball a tragikus sorsú labdarúgó előtt fog tisztelegni a hétvégén. A mérkőzéseken a 9. percben majd megáll a játék, hogy méltó módon emlékezzenek meg a kedden elhunyt tenerifei játékosról, Jesús de Miguelről.

A CD Tenerife labdarúgócsapatának játékosa az Andorra elleni találkozón végzetes módon ütközött a rivális együttes kapusával. Jesús de Miguel összeesett a pályán, és megállt a szíve. A 30 éves spanyol futballistát ugyan még sikerült újraéleszteni, de a kórházban nem tudták megmenteni az életét. A tragikus sorsú játékost már örök nyugalomra helyezték, a hétvégén pedig az egész spanyol futball az emléke előtt fog tisztelegni.

Jesús de Miguel szörnyű tragédia áldozata lett
Jesús de Miguel szörnyű tragédia áldozata lett
Fotó: HANDOUT / CD TENERIFE

Jesús de Miguel emléke előtt tiszteleg a spanyol futball

A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF), a LaLiga és a női labdarúgó-bajnokság (Liga F) közösen tiszteleg Jesús de Miguel előtt a következő, november 6. és 9. között rendezendő fordulóban. Valamennyi stadionban megemlékezést tartanak majd. A csapatok kezdőjátékosai együtt vonulnak majd ki a pályára, és egy különleges, 9-es mezszámot viselő, „Mindig emlékezni fogunk rád” (Siempre en nuestro recuerdo) feliratú pólót fognak viselni – számolt be róla a Marca.

A labdarúgók a játékvezetőkkel együtt félkörbe rendeződnek majd, egymást átkarolva a pálya azon pontján, ahol a tragikus eset történt. A legutolsóként pályára lépő csapatkapitányok virágcsokrot helyeznek el Jesús de Miguel emlékére. 

Ezt követően egyperces gyászszünettel tisztelegnek az elhunyt focista előtt. 

Ezalatt a stadionok eredményjelzőin és kijelzőin Jesús de Miguel fényképe jelenik meg, majd a játékosok és a szurkolók közös tapssal emlékeznek meg róla.

A 9. perctől kezdődő első játékmegszakításnál – utalva Jesús de Miguel mezszámára – a játékvezető megállítja a találkozót, a stadionok kijelzőin pedig a néhai labdarúgó emlékére készített videót vetítik le.

A tiszteletadásra a Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) által szervezett valamennyi országos szintű labdarúgó-versenysorozatban sor kerül, hogy a megemlékezés a spanyol futball minden szintjére kiterjedjen.

Emellett november 7-én, szombaton 18 órakor a CD Tenerife ünnepélyes megemlékezést tart Jesús de Miguel tiszteletére a Heliodoro Rodríguez López Stadionban. Az eseményen valamennyi szurkoló részt vehet, a megemlékezést élőben közvetítik majd a YouTube-on.

Galéria: Fotókon Jesús de Miguel labdarúgó temetése
Fotó: AFP
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Jesús de Miguel labdarúgó temetése
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