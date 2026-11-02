Hétfőn félbeszakadt a Tenerife–Andorra mérkőzés a spanyol másodosztályában, miután a hazaiak csatára, Jesús de Miguel a vendégek kapusával, Jesús Owonóval ütközött. A csatárt kórházba vitték, és a mentőben leállt a szíve.

Jesús de Miguel súlysan megsérült, és kórházba szállították

Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Jesús de Miguel sérülése

A mérkőzés a ráadás perceiben 2-2-re állt, amikor a hazaiak előre vágták a labdát. Jesús de Miguel rajtolt rá, de alig ért át az ellenfél térfelére, amikor érkezett Owono, és ütköztek. A kapus megpördült a levegőben, a csatár pedig azonnal elterült a gyepen. De Miguel mozdulatlanul feküdt, miközben a játékosok kétségbeesetten jelezték, hogy segítségre van szükség. Az orvosi személyzet a gyepre futott, és több mint öt percig kezelte a Tenerife csatárát a pályán, néhány futballista könnyekben tört ki.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Spanyol sajtóhírek szerint a csatárnak a kórházba szállítás közben megállt a szíve. A Nuestra Señora de la Candelaria Egyetemi Kórházba vezető úton a mentősök újraélesztették. A beszámolók szerint állapota stabil, önállóan lélegzik, bár továbbra is eszméletlen, a kórház sürgősségi osztályán kezelik – írta a Reuters. Egyelőre nincs információ arról, hogy mennyi ideig állt fenn a szívleállás, mennyi ideig tartott az újraélesztés, illetve szenvedett-e oxigénhiányos agykárosodást.