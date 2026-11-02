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Drámai jelenetek játszódtak le hétfőn a spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, miután egy ütközést követően a pályán összeesett az egyik játékos. Jesús de Miguel szívleállást szenvedett, a mentőknek újra kellett éleszteniük, jelenleg intenzív osztályon ápolják.

Hétfőn félbeszakadt a Tenerife–Andorra mérkőzés a spanyol másodosztályában, miután a hazaiak csatára, Jesús de Miguel a vendégek kapusával, Jesús Owonóval ütközött. A csatárt kórházba vitték, és a mentőben leállt a szíve.

Jesús de Miguel súlysan megsérült, és kórházba szállították
Jesús de Miguel súlysan megsérült, és kórházba szállították
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Jesús de Miguel sérülése

A mérkőzés a ráadás perceiben 2-2-re állt, amikor a hazaiak előre vágták a labdát. Jesús de Miguel rajtolt rá, de alig ért át az ellenfél térfelére, amikor érkezett Owono, és ütköztek. A kapus megpördült a levegőben, a csatár pedig azonnal elterült a gyepen. De Miguel mozdulatlanul feküdt, miközben a játékosok kétségbeesetten jelezték, hogy segítségre van szükség. Az orvosi személyzet a gyepre futott, és több mint öt percig kezelte a Tenerife csatárát a pályán, néhány futballista könnyekben tört ki. 

Spanyol sajtóhírek szerint a csatárnak a kórházba szállítás közben megállt a szíve. A Nuestra Señora de la Candelaria Egyetemi Kórházba vezető úton a mentősök újraélesztették. A beszámolók szerint állapota stabil, önállóan lélegzik, bár továbbra is eszméletlen, a kórház sürgősségi osztályán kezelik – írta a Reuters. Egyelőre nincs információ arról, hogy mennyi ideig állt fenn a szívleállás, mennyi ideig tartott az újraélesztés, illetve szenvedett-e oxigénhiányos agykárosodást.

 

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