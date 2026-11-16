Alig két héttel Jesús de Miguel tragikus halála után ismét tétmérkőzést játszott a Tenerife, amely vasárnap 2–0-ra legyőzte a Ceutát a spanyol másodosztályban. A Heliodoro Rodríguez López Stadionban azonban ezúttal jóval többről szólt a futball, mint a bajnoki pontokról. A hazai csapat játékosai és szurkolói a november 3-án elhunyt támadóra emlékeztek, a találkozó pedig olyan pillanatokat hozott, amelyeket aligha felejtenek el a jelenlévők.
Könnyek között emlékeztek Jesús de Miguelre a Tenerife játékosai
A 30 éves spanyol labdarúgó november 2-án, az FC Andorra elleni bajnoki mérkőzésen ütközött össze az ellenfél kapusával, Jesús Owonóval. De Miguel az eset után szívleállást szenvedett, és bár a pályán sikerült újraéleszteni, másnap a kórházban életét vesztette.
A tragédia az egész spanyol futballt megrázta. A Tenerife játékosai, szakmai stábja és szurkolói azóta több alkalommal is megemlékeztek az elhunyt támadóról, a vasárnapi találkozó azonban különösen érzelmes pillanatokat tartogatott.
A mérkőzés előtt a két csapat játékosai De Miguel nevével és mezszámával ellátott pólóban vonultak pályára, majd egyperces gyászszünettel tisztelegtek az emléke előtt. A Tenerife csapatkapitánya, Enric Gallego virágokat helyezett el a pályán, a végzetes ütközés helyszínén.
A kilencedik percben aztán megállt a játék, a stadion közönsége pedig állva tapsolt a 9-es mezben futballozó támadó emlékére. A kivetítőn De Miguelről készült felvételek jelentek meg, a lelátón pedig az „Örökké kék-fehér” feliratú molinóval tisztelegtek előtte.
A mérkőzés 40. percében Nacho Gil megszerezte a Tenerife vezető gólját, majd az oldalvonalhoz rohant, felvette elhunyt csapattársa mezét, és könnyek között mutatta fel a szurkolóknak. Saját mezén a „Demi, örökké a szívünkben” üzenet szerepelt.
A hazaiak végül Neal Viereck 85. percben szerzett fejes góljával 2–0-ra győztek, megszakítva hosszú nyeretlenségi sorozatukat.
„Ez volt életem legnehezebb mérkőzése”
A lefújás után Nacho Gil alig tudott megszólalni. A 31 éves futballista a Cadena SER-nek adott nyilatkozatában elárulta, milyen nehéz volt számára visszatérni a pályára.
„Ez volt életem legnehezebb mérkőzése” – fogalmazott a könnyeivel küszködő játékos, aki azt is elmondta, eredetileg nyilatkozni sem szeretett volna, mert attól tartott, ismét eluralkodnak rajta az érzelmek.
Gil hozzátette, hogy a tragédia óta különösen nehéz napokat élt át. Egyedül lakik Tenerifén, családja pedig távol van tőle, ezért úgy érezte, a futballhoz való visszatérés segíthet valamelyest feldolgozni a történteket.
A góljának különleges jelentőséget tulajdonított.
Ez a gól azért ment be, mert ő segített nekünk, mert ő így akarta
– mondta.
A középpályás szerint a csapatnak meg kell tanulnia együtt élni a veszteséggel, és megőrizni De Miguel legszebb emlékeit. A találkozó után készített közös győzelmi fényképről elárulta, hogy bár ez náluk megszokott hagyomány, ezúttal különösen nehezen sikerült mosolyt csalniuk az arcukra.
A csapatkapitány, Enric Gallego a lefújás után maga köré gyűjtötte társait, és megható beszédet mondott.
„Ez a győzelem érte van. Ma is ott volt velünk, segített nekünk” – fogalmazott Gallego, aki szerint De Miguel emléke a jövőben is erőt ad majd a csapatnak.
Jesús de Miguel kislányáról is gondoskodna a Tenerife
A klub eközben újabb fontos lépést tett annak érdekében, hogy hosszú távon is támogassa az elhunyt labdarúgó családját.
A Tenerife többségi tulajdonosa, Rayco García a Cadena SER beszámolója szerint bejelentette, hogy a decemberi közgyűlésen módosítani szeretnék az egyesület alapszabályát. Ezzel biztosítanák, hogy De Miguel másfél éves kislánya, Carla a jövőbeni vezetőségváltásoktól függetlenül is megkapja a klub által megígért anyagi támogatást. Az egyesület korábban már vállalta, hogy a kislány nagykorúságáig segíteni fogja a családot, az új kezdeményezés pedig ezt az ígéretet erősítené meg hosszú távon.
A vasárnapi győzelmet a klub a hivatalos honlapján is az elhunyt játékosának ajánlotta. A beszámoló címe mindent elmondott arról, mit jelentett a siker a csapat számára:
Ez a győzelem érted van, Demi!