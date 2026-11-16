Alig két héttel Jesús de Miguel tragikus halála után ismét tétmérkőzést játszott a Tenerife, amely vasárnap 2–0-ra legyőzte a Ceutát a spanyol másodosztályban. A Heliodoro Rodríguez López Stadionban azonban ezúttal jóval többről szólt a futball, mint a bajnoki pontokról. A hazai csapat játékosai és szurkolói a november 3-án elhunyt támadóra emlékeztek, a találkozó pedig olyan pillanatokat hozott, amelyeket aligha felejtenek el a jelenlévők.

Jesús de Miguelre emlékeztek a Tenerife meccsén

Fotó: clubdeportivotenerife.es

Könnyek között emlékeztek Jesús de Miguelre a Tenerife játékosai

A 30 éves spanyol labdarúgó november 2-án, az FC Andorra elleni bajnoki mérkőzésen ütközött össze az ellenfél kapusával, Jesús Owonóval. De Miguel az eset után szívleállást szenvedett, és bár a pályán sikerült újraéleszteni, másnap a kórházban életét vesztette.

A tragédia az egész spanyol futballt megrázta. A Tenerife játékosai, szakmai stábja és szurkolói azóta több alkalommal is megemlékeztek az elhunyt támadóról, a vasárnapi találkozó azonban különösen érzelmes pillanatokat tartogatott.

A mérkőzés előtt a két csapat játékosai De Miguel nevével és mezszámával ellátott pólóban vonultak pályára, majd egyperces gyászszünettel tisztelegtek az emléke előtt. A Tenerife csapatkapitánya, Enric Gallego virágokat helyezett el a pályán, a végzetes ütközés helyszínén.

A kilencedik percben aztán megállt a játék, a stadion közönsége pedig állva tapsolt a 9-es mezben futballozó támadó emlékére. A kivetítőn De Miguelről készült felvételek jelentek meg, a lelátón pedig az „Örökké kék-fehér” feliratú molinóval tisztelegtek előtte.

En el minuto 9, un mismo recuerdo nos une a todos. Un aplauso compartido por todo el fútbol. Por Jesús de Miguel. #SiempreEnNuestroRecuerdo | #LALIGAHYPERMOTION https://t.co/v3n7cjaiyu — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 15, 2026

A mérkőzés 40. percében Nacho Gil megszerezte a Tenerife vezető gólját, majd az oldalvonalhoz rohant, felvette elhunyt csapattársa mezét, és könnyek között mutatta fel a szurkolóknak. Saját mezén a „Demi, örökké a szívünkben” üzenet szerepelt.

Un gol con una dedicatoria muy especial. Por Jesús de Miguel. La emoción de Nacho Gil en el primer tanto del @CDTOficial. #SiempreEnNuestroRecuerdo | #LALIGAHYPERMOTION https://t.co/rBPCGMjlX2 — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 15, 2026

A hazaiak végül Neal Viereck 85. percben szerzett fejes góljával 2–0-ra győztek, megszakítva hosszú nyeretlenségi sorozatukat.

„Ez volt életem legnehezebb mérkőzése”

A lefújás után Nacho Gil alig tudott megszólalni. A 31 éves futballista a Cadena SER-nek adott nyilatkozatában elárulta, milyen nehéz volt számára visszatérni a pályára.