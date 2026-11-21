Először mutatkozott nyilvánosan Jesus Owono, az FC Andorra kapusa azóta, hogy november elején egy szerencsétlen ütközés következtében halálos sérülést okozott a Tenerife labdarúgójának, Jesús de Miguelnek. A 25 éves egyenlítői-guineai hálóőr pénteken a lelátóról nézte végig csapata Leganés elleni bajnokiját, amely előtt megható megemlékezést tartottak az elhunyt futballista tiszteletére.

Jesus Owono először ment meccsre a tragédia óta Fotó: Walter Cunha / NurPhoto/AFP

Jesus Owono ismét meccsre ment Jesus de Miguel halála után

A tragédia november 2-án, a Tenerife–Andorra mérkőzésének ráadásában történt. A kapujából messzire kifutó Owono egy felugrás közben összeütközött a labdáért futó De Miguellel. A 30 éves támadó eszméletlenül terült el a gyepen, azonnal orvosi segítséget kapott, majd kórházba szállították. Azonban a súlyos mellkasi sérülései miatt másnap, november 3-án életét vesztette.

Owono az eset óta nem edzett, a klub pedig időt és szabadságot biztosított neki, hogy feldolgozhassa a történteket.

A spanyol szövetség fegyelmi bizottsága 12 mérkőzésre tiltotta el, ami a kiszabható legsúlyosabb büntetés.

A Leganés elleni találkozó volt az eltiltásának második mérkőzése, így legkorábban 2027 februárjában térhet vissza.

Owono hace su primera aparición pública en el homenaje a De Miguel en el campo del Andorra https://t.co/Rve1uuo5X4 — ABC Deportes (@abc_deportes) November 20, 2026

Az Andorra kapusát a televíziós kamerák a Leganés elleni mérkőzés előtti gyászszünet alatt mutatták. Láthatóan megrendülten, lehunyt szemmel emlékezett De Miguelre, majd imádkozott. Carles Manso, az Andorra vezetőedzője elmondta, Owono maga szeretett volna jelen lenni a megemlékezésen. A lelátón szurkolói transzparensek is üzentek neki: „Veled vagyunk”, „Nem vagy egyedül” – írja a spanyol AS.