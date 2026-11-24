A Barcelona vasárnap drámai mérkőzésen, 0–2-es hátrányból fordítva 3–2-re legyőzte a Villarrealt, a találkozó után azonban a játékvezető teljesítménye került a figyelem középpontjába. A vendégek középpályása, Santi Comesana különösen azt sérelmezte, hogy Joao Cancelo egyik lövése után a bíró szögletet ítélt, noha szerinte Gulácsi Péter egyáltalán nem ért a labdához. A Barcelona az így megítélt sarokrúgásból szerezte meg első gólját, amely elindította a fordítást. Comesana a lefújás után arról beszélt, hogy a katalánok játékosai folyamatos nyomást gyakoroltak Alejandro Hernández Hernández játékvezetőre, és szerinte ugyanezt tapasztalták korábban José Mourinho együttese, a Real Madrid otthonában is.

José Mourinho nem hagyta szó nélkül Santi Comesana kritikáját

Fotó: Oscar del Pozo/AFP

„Ezek a csapatok, akárcsak a Real Madrid, hatalmas nyomást gyakorolnak a játékvezetőkre. Ugyanez történt velünk a Bernabéuban is” – fakadt ki a Villarreal középpályása, aki elmondása szerint már a pályán is figyelmeztette a bírót, hogy ne hagyja magát befolyásolni.

José Mourinho durván visszaszólt Gulácsi csapattársának

A kijelentések természetesen Madridban sem maradtak visszhang nélkül. A Real Madrid vezetőedzőjét, José Mourinhót a PSV Eindhoven elleni keddi Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt tartott sajtótájékoztatón kérdezték Comesaña szavairól, a portugál szakember pedig nem fogta vissza magát.

Amnéziában szenved, ha a Real Madridot is idekeveri. Amikor ellenünk játszottak, már 2–0 lett volna, és eldőlhetett volna a mérkőzés, de érvénytelenítették a gólt, Viníciust pedig kiállították. A Real Madrid húsz percig, valamint a nyolcperces hosszabbításban is tíz emberrel játszott

– idézte fel Mourinho az októberi találkozót.

A portugál edző azzal sem elégedett meg, hogy emlékeztette a Villarreal futballistáját a korábbi játékvezetői döntésekre. A Barcelona és a Real Madrid összehasonlítására reagálva a katalán klubot érintő Negreira-ügyet is elővette.

Vagy amnéziája van, vagy egyszerűbb nekik egy kalap alá venni a két csapatot. Tegye, ha akarja, de a Negreira-ügybe ne keverjen bele minket. Abból hagyjon ki bennünket! Ha ostobaságokat akar beszélni, vagy ilyen apróságokban amnéziában szenved, az nem nagy tragédia

– fogalmazott a Real Madrid edzője.