A Barcelona vasárnap este 2–1-re nyert az Atlético Madrid otthonában a spanyol La Liga 12. fordulójának rangadóján, ezzel megőrizte hárompontos előnyét a Real Madriddal szemben. A hazaiak Giuliano Simeone góljával már a 10. percben vezetést szereztek, ám Fermín López még a szünet előtt egyenlített, majd a második félidőben a győzelmet érő találatot is megszerezte. A fővárosiak számára különösen fájó lehetett a vereség, hiszen több nagy helyzetet is elpuskáztak, ezek közül pedig több Julián Álvarez nevéhez fűződött.

Julián Álvarez (jobbra) szempontjából különösen pikáns volt a Barcelona elleni összecsapás

Fotó: Cesar Ortiz González/NurPhoto/AFP

Különleges üzenettel készültek az Atlético Madrid szurkolói

A világbajnok argentin csatár számára különleges jelentőséggel bírt a Barcelona elleni találkozó: Álvarez a nyáron nyilvánosan beszélt arról, hogy szeretne a katalán klubhoz igazolni, ám az Atlético vezetősége hallani sem akart az eladásáról. Az ügy a két egyesület kapcsolatát is megterhelte, miközben a madridi szurkolók egy része nehezen bocsátotta meg a támadónak a távozási szándékát.

A feszültség a vasárnapi rangadó előtt is érezhető volt: Álvarezt már a kezdőcsapatok bemutatásakor füttykoncert fogadta. A szurkolók egy része később is nemtetszését fejezte ki a játékos hibái után, az Atlético vezetőségének pedig egy különleges koreográfia miatt is közbe kellett lépnie.

A Mundo Deportivo beszámolója szerint a déli lelátó ultrái egy börtönrácsok mögött ábrázolt Atlético-mezzel készültek, amelyet a „Mi dulce condena”, vagyis „Édes rabságom” felirat kísért. Az eredeti tervben azonban a mez hátulján Álvarez 19-es száma is szerepelt, ami egyértelmű utalásként szolgált volna a nyáron meghiúsult átigazolásra.

A spanyol lap szerint a klub vezetése azt javasolta a szurkolóknak, hogy hagyják el a mezszámot, így végül egy általánosabb, a klub iránti elkötelezettséget kifejező koreográfia jelent meg a lelátón.

Mindeközben a vendégszurkolók sem feledkeztek meg a nyári történtekről: a Barcelonát Madridba elkísérő drukkerek egy csoportja már a stadionba érkezéskor azt skandálta, hogy „Julián a Barcáé”.

Simeone megvédte a kifütyült Julián Álvarezt

Álvareznek a pályán is lehetősége nyílt arra, hogy visszaszerezze a madridi közönség bizalmát, ám két hatalmas ziccert is kihagyott. Már az ötödik percben egyedül vezethette a labdát Joan Garcíára, de túl sokáig várt a befejezéssel, így végül lövésig sem jutott. Néhány perccel később ugyan remek gólpasszt adott Giuliano Simeonénak, a második félidő elején azonban ismét elrontott egy nagy helyzetet: egyedül törhetett kapura, de az emelése jócskán a léc fölött szállt el.