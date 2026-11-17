Egészen elképesztő fordulatot hozott a német válogatott Hollandia elleni, hétfő esti Nemzetek Ligája-mérkőzése. Jürgen Klopp együttese 5–0-ra legyőzte a hollandokat a berlini Olimpiai Stadionban, ezzel csoportelsőként jutott a sorozat negyeddöntőjébe. A találkozó után azonban nemcsak a kiütéses győzelemről beszéltek Németországban, hanem a szövetségi kapitány mérkőzés előtti kijelentéséről is, amely szinte hihetetlen pontossággal teljesült.

Jürgen Klopp előre látta a német válogatott fényes diadalát

Fotó: DPA/AFP

Jürgen Klopp megjósolta a hollandok kiütését

A németeknek győzelemre volt szükségük ahhoz, hogy biztosan továbbjussanak a csoportból, miközben Hollandia néhány nappal korábban 7–0-ra kiütötte Görögországot. A rangadó előtt Klopp az ARD televíziónak nyilatkozott, és mosolyogva beszélt csapata esélyeiről.

Jó érzésünk van, de biztosat nem tudhatunk. Ideális esetben öt gólt szerzünk, de már egyet is elég nehéz lesz összehozni

– mondta a német szakember.

Aztán pontosan ötöt rúgtak.

Derry Scherhant a 41. percben szerezte meg a vezetést, majd a második félidőben elszabadult a pokol. Florian Wirtz a 60. percben növelte az előnyt, öt perccel később Nico Schlotterbeck is betalált, majd a Liverpool sztárja a 71. percben másodszor is eredményes volt. A 77. percben Brajan Gruda állította be az 5–0-s végeredményt.

A német válogatott így 18 perc alatt négy gólt szerzett, a hollandok 1959 óta először szenvedtek legalább ötgólos vereséget.

A lefújás után Klopp rendkívül boldogan értékelt, és elismerte, hogy ilyen teljesítményre még ő sem számított.

„Ez őrület volt ma! Fantasztikus futballmérkőzés és nagyszerű élmény. Ilyesmit kívánni sem mertem volna” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

Az ARD műsorvezetője, Esther Sedlaczek ekkor emlékeztette a szakembert arra, hogy a találkozó előtt éppen öt német gólról beszélt.

„Ezt én mondtam?” – kérdezett vissza meglepetten Klopp.

A televízió munkatársai ezután visszajátszották neki a mérkőzés előtti interjúrészletet, amelyben valóban elhangzott a különös jóslat. A német kapitány végül mosolyogva ismerte el, hogy pontosan ezt mondta.