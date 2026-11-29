Rendkívül nehéz éveken van túl Kalmár Zsolt, aki pályafutása során már több mint tíz műtéten esett át, sérülései miatt pedig három Európa-bajnokságról is lemaradt. A 36-szoros magyar válogatott labdarúgó jelenleg az NB II-ben szereplő Gyirmót játékosa, és annak ellenére sem mondott le arról, hogy ismét magas szinten futballozzon, hogy az elmúlt hónapokban még a megyei első osztályban is pályára lépett. A 31 éves középpályás pályafutása legfájdalmasabb időszakáról, a visszatéréséről és családja támogatásáról is beszélt.

Szívszorító vallomást tett Kalmár Zsolt / Fotó: Dömötör Csaba

Szívszorító vallomást tett Kalmár Zsolt

Kalmár Zsolt a dunaszerdahelyi DAC meghatározó játékosa és a magyar válogatott alapembere volt, amikor 2021 tavaszán keresztszalag-szakadást szenvedett. A középpályás pályafutását azóta is sorozatos sérülések nehezítik. Tavaly nyáron az akkor még harmadosztályú Gyirmóthoz igazolt, ám új klubjánál is sérüléssel és műtéttel kezdődött a karrierje. Idén januárban térhetett vissza az edzésekhez, tavasszal pedig három mérkőzésen csereként lépett pályára a másodosztályba feljutó együttesben.

Utána megint jött egy kis izomsérülés, de az szerencsére nem volt vészes. A nyári felkészülés alatt nem volt problémám, a lábam bírta a terhelést, csak egy edzést kellett kihagynom az elmúlt fél évben. Jól érzem magam Gyirmóton, és mindent megteszek, hogy bizonyítsak Weitner Ádám vezetőedzőnek

– árulta el a Blikknek Kalmár Zsolt.

A magyar válogatott középpályás az idei szezonban eddig négy másodosztályú mérkőzésen kapott lehetőséget, mindannyiszor csereként. Kalmár azonban úgy érzi, ennél jóval többre lenne képes, ahhoz viszont rendszeresen kellene játszania, hogy visszanyerje korábbi formáját.

Ahhoz, hogy újra csúcsformában legyek, 70–90 perceket kellene játszanom. Az adná vissza az önbizalmat, visszajönnének az automatizmusok. Erre a lehetőségre várok, az edzéseken mindent megteszek, hogy ezt kivívjam magamnak, remélem, hogy amikor megkapom az esélyt, tudok élni vele. Még hosszú távra tervezek, érzem magamban az erőt, szerintem képes lennék újra 90 perceket játszani, akár magasabb szinten is

– folytatta a 31 éves labdarúgó. A korábban a német élvonalban is megfordult középpályás még attól sem riadt vissza, hogy a megyei első osztályban futballozzon annak érdekében, hogy visszanyerje a meccsrutinját.

Az elmúlt hónapokban a megye I-ben is többször pályára léptem, hogy legalább abból legyen meccsrutinom, és próbáltam ugyanúgy futni, letámadni, visszafutni, elkérni a labdát, helyzeteket kidolgozni. Persze más a szint, nem akkora az iram, de próbáltam magam motiválni, mert mindig ott kell bizonyítani, és megtenni a megfelelő lépést, ahol lehetőség adódik rá.

A középpályás 2014-ben mutatkozott be a magyar válogatottban, és mindhárom sikerrel megvívott Európa-bajnoki selejtezősorozatban pályára lépett, a kontinenstornák egyikén sem szerepelhetett. Bár azóta már évek teltek el, a történtek a mai napig fájdalmas emlékeket idéznek fel benne.

A norvégok elleni 2015-ös pótselejtezőről sérülés miatt hiányoztam, aztán a klubváltásom nem úgy sült el, úgyhogy nem kerültem be az Eb-keretbe. De a következő két Eb-ről már a térdsérülésem miatt maradtam le, ami tényleg nagy fájt a lelkemnek

– emlékezett vissza a középpályás, aki ezt követően megrendítő vallomást tett.

Sajnos ezek a sérülések kettétörték a legnagyobb álmomat. Túl vagyok már rajta, eltelt pár év, sok mindent átéltem azóta. De azért, amikor beszélgetünk róla, mint most is, még mindig fájdalmas visszaemlékezni arra, hogy nem jött össze. De ilyen a sport, remélem, az élet majd máshol visszaadja ezt nekem.

Kalmár egyelőre elképzelhetetlennek tartja a válogatottba való visszatérést, de úgy érzi, még négy-hat év lehet a pályafutásában. A középpályás a legnehezebb időszakokban is számíthatott családjára, különösen a feleségére, akinek olykor nyolc héten át kellett ápolnia őt egy-egy sérülés után.