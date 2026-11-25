Váratlan fordulat jöhet Kerkez Milos helyzetében a Bajnokok Ligája szerdai játéknapja előtt. A Liverpool magyar válogatott védője a Manchester United elleni rangadón még végig a pályán volt, most azonban könnyen lehet, hogy csak a kispadon kap helyet. Az UEFA hivatalos oldalán megjelent előzetes szerint ugyanis Kerkez kimaradhat a Club Brugge elleni kezdőcsapatból, helyette Kosztasz Cimikasz kaphat lehetőséget.

Kerkez Milos ismét kimaradhat a Liverpool kezdőcsapatából Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Club Brugge–Liverpool: Kerkez Milos kimaradhat a kezdőcsapatból

A Liverpool szerdán 21 órától a Club Brugge otthonában lép pályára a Bajnokok Ligája alapszakaszának ötödik fordulójában. Az angol együttes a Manchester United elleni 4–0-s győzelemmel hangolt a belgiumi összecsapásra, amelyen Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett gólt, Kerkez Milos pedig végigjátszotta a találkozót.

Az UEFA kedden közzétett BL-előzetesében azonban meglepő összeállítás szerepel, amelyben Kerkeznek nem jutott hely a Liverpool kezdő tizenegyében. Az európai szövetség szakértői a magyar válogatott balhátvéd helyett Kosztasz Cimikasz szereplésére számítanak, míg Szoboszlai Dominik ott lehet a pályán az első perctől.

Kerkez Milos esetleges mellőzése ugyanakkor nem lenne példa nélküli, hiszen a Liverpool legutóbbi három Bajnokok Ligája-mérkőzésén egyszer sem szerepelt a kezdőcsapatban. Az október 14-i, LASK elleni 6–3-as győzelem során végig a kispadon ült, ahogy a Villarreal elleni találkozón sem lépett pályára. A november 4-i, Fenerbahçe elleni 3–2-es vereség alkalmával pedig csereként mindössze 15 percet kapott. Az UEFA jóslata alapján tehát könnyen elképzelhető, hogy a magyar válogatott védő sorozatban a negyedik BL-meccsén is kiszorul a kezdőcsapatból.

Nem az UEFA az egyetlen, amely Kerkez nélkül képzeli el a Liverpool szerdai kezdőcsapatát. Az angol Sports Mole előzetese is azzal számol, hogy Andoni Iraola vezetőedző több poszton változtathat a hétvégi rangadóhoz képest, és a védelem bal oldalán ezúttal Cimikasznak szavazhat bizalmat.