A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool vasárnap 3–1-re legyőzte a Crystal Palace-t a Premier League 10. fordulójában, ezzel két egymást követő vereség után ismét nyerni tudott. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a vendégek Szoboszlai gólpasszát követően Alexis Mac Allister fejesével szereztek vezetést, majd Florian Wirtz és Alexander Isak is betaláltak. A londoniaknak a hosszabbításban sikerült szépíteniük, ám a büntetőt megelőző jelenet komoly felháborodást váltott ki a Liverpool vezetőedzőjéből.
A találkozó hajrájában Kerkez és a Crystal Palace chilei labdarúgója, Darío Osorio egy fejpárbaj során összeütközött a tizenhatoson belül. Mindketten a labdát figyelték, ám Tony Harrington játékvezető úgy ítélte meg, hogy a magyar védő szabálytalankodott, ezért tizenegyest adott a hazaiaknak. A VAR-vizsgálat sem változtatott a döntésen, Eddie Nketiah pedig értékesítette a büntetőt. A lefújás után azonban Iraola nem tudott napirendre térni a történtek felett.
Iraola szerint igazságtalanul büntették meg Kerkez Milost
A Liverpool baszk szakembere a Sky Sportsnak adott interjújában különösen azt sérelmezte, hogy szerinte a játékvezetők nem következetesen ítélik meg a hasonló helyzeteket.
Nagyon dühös vagyok. Amit a mi tizenhatosunkon belül büntetőnek ítélnek, azt a másik oldalon nem fújják be
– fakadt ki Andoni Iraola, aki hangsúlyozta, hogy a mérkőzés állásától függetlenül elfogadhatatlannak tartja az ítéletet.
A 44 esztendős tréner a This Is Anfield beszámolója szerint részletesen is elmagyarázta, miért tartja hibás döntésnek a tizenegyest.
„Osorio feje a labda elfejelése után Milos felé mozdult, nem Milosé az övé felé. Ez egy összefejelés volt” – jelentette ki, egyértelművé téve, hogy szerinte Kerkez nem követett el szabálytalanságot.
Iraola azt is nehezményezte, hogy a videóbíró hosszasan ellenőrizte a jelenetet, mégsem vonta vissza a büntetőt. Amikor arról kérdezték, kapott-e magyarázatot a játékvezetőktől, nem fogta vissza magát.
Nincs szükségem magyarázatra. Hibáztak. A VAR hosszasan vizsgálódott, és úgy tűnt, csak azt keresték, hogyan hagyhatják jóvá az ítéletet
– mondta a Liverpool edzője, aki szerint a bajnokságban egy kapott gól nélküli mérkőzésnek is komoly értéke van.
A szakember külön kiemelte, hogy nem kizárólag a Crystal Palace ellen megítélt büntető miatt elégedetlen. Úgy érzi, az idény során már többször is olyan játékvezetői döntések születtek, amelyek hátrányosan érintették a Liverpoolt.
Nem először akadt ki a Liverpool edzője
Iraola nem először került összetűzésbe a bírókkal az elmúlt időszakban: a Liverpool Arsenal elleni, 1–0-ra elveszített rangadója után szintén élesen bírálta a játékvezetést, miután Jurrien Timber a tizenhatoson belül megrángatta Alexander Isak mezét, a hazaiak azonban nem kaptak büntetőt.
A baszk edző akkor azt kifogásolta, hogy a svéd csatár talpon maradt, és szerinte éppen emiatt maradt el a tizenegyes. Annyira felháborította a történet, hogy arról beszélt: a jövőben azt kell tanácsolnia játékosainak, essenek el az ilyen helyzetekben, különben nem kapják meg a jogosnak vélt ítéleteket.
A vasárnapi mérkőzésen éppen az ellenkezőjét tapasztalhatta: ezúttal egy véletlennek tartott ütközés után ítéltek büntetőt csapata ellen. Iraola szerint az ilyen következetlenségek miatt különösen bosszantó a Crystal Palace javára megadott tizenegyes.
Kerkez Milos számára mindez azért is érzékeny kérdés, mert a magyar válogatott balhátvéd teljesítményét az utóbbi időben többször bírálták Angliában. A Crystal Palace–Liverpool mérkőzés után például egészen lesújtó, kettes osztályzatot kapott a Rousing The Kop szakírójától, aki már a kezdőcsapatban elfoglalt helyét is megkérdőjelezte. A Liverpool vezetőségének bizalmát ugyanakkor a hírek szerint továbbra is élvezi a 23 éves játékos: klubközeli értesülések alapján Kerkez eladása nincs napirenden.