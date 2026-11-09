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Hiába győzött a Liverpool a Crystal Palace otthonában, Andoni Iraola feldúltan nyilatkozott a mérkőzés után. Kerkez Milos a hosszabbításban egy vitatott tizenegyes főszereplőjévé vált, a baszk vezetőedző azonban kiállt a magyar válogatott védő mellett, és a játékvezetők, illetve a VAR működését is keményen bírálta.

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool vasárnap 3–1-re legyőzte a Crystal Palace-t a Premier League 10. fordulójában, ezzel két egymást követő vereség után ismét nyerni tudott. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a vendégek Szoboszlai gólpasszát követően Alexis Mac Allister fejesével szereztek vezetést, majd Florian Wirtz és Alexander Isak is betaláltak. A londoniaknak a hosszabbításban sikerült szépíteniük, ám a büntetőt megelőző jelenet komoly felháborodást váltott ki a Liverpool vezetőedzőjéből.

Kerkez Milos ismét a figyelem középpontjába került Angliában
Kerkez Milos ismét a figyelem középpontjába került Angliában
Fotó: Henry Nicholls/AFP

A találkozó hajrájában Kerkez és a Crystal Palace chilei labdarúgója, Darío Osorio egy fejpárbaj során összeütközött a tizenhatoson belül. Mindketten a labdát figyelték, ám Tony Harrington játékvezető úgy ítélte meg, hogy a magyar védő szabálytalankodott, ezért tizenegyest adott a hazaiaknak. A VAR-vizsgálat sem változtatott a döntésen, Eddie Nketiah pedig értékesítette a büntetőt. A lefújás után azonban Iraola nem tudott napirendre térni a történtek felett.

Iraola szerint igazságtalanul büntették meg Kerkez Milost

A Liverpool baszk szakembere a Sky Sportsnak adott interjújában különösen azt sérelmezte, hogy szerinte a játékvezetők nem következetesen ítélik meg a hasonló helyzeteket.

Nagyon dühös vagyok. Amit a mi tizenhatosunkon belül büntetőnek ítélnek, azt a másik oldalon nem fújják be

– fakadt ki Andoni Iraola, aki hangsúlyozta, hogy a mérkőzés állásától függetlenül elfogadhatatlannak tartja az ítéletet.

A 44 esztendős tréner a This Is Anfield beszámolója szerint részletesen is elmagyarázta, miért tartja hibás döntésnek a tizenegyest.

„Osorio feje a labda elfejelése után Milos felé mozdult, nem Milosé az övé felé. Ez egy összefejelés volt” – jelentette ki, egyértelművé téve, hogy szerinte Kerkez nem követett el szabálytalanságot.

Iraola azt is nehezményezte, hogy a videóbíró hosszasan ellenőrizte a jelenetet, mégsem vonta vissza a büntetőt. Amikor arról kérdezték, kapott-e magyarázatot a játékvezetőktől, nem fogta vissza magát.

Nincs szükségem magyarázatra. Hibáztak. A VAR hosszasan vizsgálódott, és úgy tűnt, csak azt keresték, hogyan hagyhatják jóvá az ítéletet

– mondta a Liverpool edzője, aki szerint a bajnokságban egy kapott gól nélküli mérkőzésnek is komoly értéke van.

A szakember külön kiemelte, hogy nem kizárólag a Crystal Palace ellen megítélt büntető miatt elégedetlen. Úgy érzi, az idény során már többször is olyan játékvezetői döntések születtek, amelyek hátrányosan érintették a Liverpoolt.

Nem először akadt ki a Liverpool edzője

Iraola nem először került összetűzésbe a bírókkal az elmúlt időszakban: a Liverpool Arsenal elleni, 1–0-ra elveszített rangadója után szintén élesen bírálta a játékvezetést, miután Jurrien Timber a tizenhatoson belül megrángatta Alexander Isak mezét, a hazaiak azonban nem kaptak büntetőt.

A baszk edző akkor azt kifogásolta, hogy a svéd csatár talpon maradt, és szerinte éppen emiatt maradt el a tizenegyes. Annyira felháborította a történet, hogy arról beszélt: a jövőben azt kell tanácsolnia játékosainak, essenek el az ilyen helyzetekben, különben nem kapják meg a jogosnak vélt ítéleteket.

A vasárnapi mérkőzésen éppen az ellenkezőjét tapasztalhatta: ezúttal egy véletlennek tartott ütközés után ítéltek büntetőt csapata ellen. Iraola szerint az ilyen következetlenségek miatt különösen bosszantó a Crystal Palace javára megadott tizenegyes.

Kerkez Milos számára mindez azért is érzékeny kérdés, mert a magyar válogatott balhátvéd teljesítményét az utóbbi időben többször bírálták Angliában. A Crystal Palace–Liverpool mérkőzés után például egészen lesújtó, kettes osztályzatot kapott a Rousing The Kop szakírójától, aki már a kezdőcsapatban elfoglalt helyét is megkérdőjelezte. A Liverpool vezetőségének bizalmát ugyanakkor a hírek szerint továbbra is élvezi a 23 éves játékos: klubközeli értesülések alapján Kerkez eladása nincs napirenden.

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