Kerkez Milos november 7-én született a szerbiai Verbászon. Pályafutását szülővárosában kezdte, majd a Hajduk Kula utánpótlásában folytatta, 2014-ben pedig családjával Ausztriába költözött, ahol a Rapid Wien akadémiáján pallérozódott. Öt évet töltött Bécsben, mielőtt Magyarországra igazolt volna. Rövid hódmezővásárhelyi kitérő után az ETO FC Győr játékosa lett, ahol egészen fiatalon bemutatkozhatott a felnőttek között: mindössze 16 éves volt, amikor 2020 augusztusában pályára lépett az NB II-ben. A tehetséges balhátvédre hamar felfigyeltek a nemzetközi élvonalból is, 2021 januárjában az AC Milan szerződtette.

Kerkez Milos az AC Milanban is megfordult

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Kerkez Milos tehetségére Paolo Maldini is felfigyelt

Kerkez nem mindennapi körülmények között került az AC Milanhoz: a klub legendája, Paolo Maldini személyesen telefonált neki, hogy meggyőzze a váltásról. A lendületes játékáról ismert védő a milánóiak utánpótlásában fejlődött, az első csapatban azonban nem kapott rendszeres lehetőséget, így 2022 januárjában a holland élvonalbeli AZ Alkmaarhoz igazolt.

Hollandiában aztán igazán beindult Kerkez karrierje. Másfél év alatt 57 mérkőzésen szerepelt az AZ-ban, gyorsaságával, robbanékonyságával és agresszív védekezésével sikerült felhívnia magára a figyelmet. 2023 nyarán az angol Bournemouth csapott le rá, ahol Andoni Iraola vezetőedző irányítása alatt tovább fejlődött. Két idény alatt 74 mérkőzésen lépett pályára, két gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott,

a 2024/2025-ös szezonban már a Premier League egyik legjobb fiatal balhátvédjeként tartották számon.

A Bournemouth-ban hamar a Premier League legjobb balhátvédei közé emelkedett

Fotó: OLI SCARFF / AFP

2025 nyarán jött el pályafutása nagy pillanata: a Liverpool bejelentette a szerződtetését. A Vörösök mintegy 40 millió fontot fizettek érte a Bournemouth-nak, és hosszú távú, ötéves szerződést kötöttek vele. A magyar játékos nem titkolta, mekkora megtiszteltetés számára, hogy az angol rekordbajnokhoz igazolhat, ahol Szoboszlai Dominik oldalán küzdhet a klub sikereiért. „Mindent, de tényleg mindent bele fogok adni azért, hogy trófeákat nyerjek” – ígérte bemutatkozásakor.

2025 nyarán igazolt a Liverpoolhoz Kerkez Milos

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kerkez Milos a magyar válogatottban

Kerkez végigjárta a korosztályos válogatottakat, majd 2022 októberében, a Németország ellen idegenben 1-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-meccsen mutatkozott be a magyar nemzeti csapatban. Kerkez édesapja révén magyar felmenőkkel rendelkezik, és már 14 évesen eldöntötte, hogy amennyiben lehetősége lesz rá, a magyar válogatott mellett dönt.