Kerkez Milos november 7-én született a szerbiai Verbászon. Pályafutását szülővárosában kezdte, majd a Hajduk Kula utánpótlásában folytatta, 2014-ben pedig családjával Ausztriába költözött, ahol a Rapid Wien akadémiáján pallérozódott. Öt évet töltött Bécsben, mielőtt Magyarországra igazolt volna. Rövid hódmezővásárhelyi kitérő után az ETO FC Győr játékosa lett, ahol egészen fiatalon bemutatkozhatott a felnőttek között: mindössze 16 éves volt, amikor 2020 augusztusában pályára lépett az NB II-ben. A tehetséges balhátvédre hamar felfigyeltek a nemzetközi élvonalból is, 2021 januárjában az AC Milan szerződtette.
Kerkez Milos tehetségére Paolo Maldini is felfigyelt
Kerkez nem mindennapi körülmények között került az AC Milanhoz: a klub legendája, Paolo Maldini személyesen telefonált neki, hogy meggyőzze a váltásról. A lendületes játékáról ismert védő a milánóiak utánpótlásában fejlődött, az első csapatban azonban nem kapott rendszeres lehetőséget, így 2022 januárjában a holland élvonalbeli AZ Alkmaarhoz igazolt.
Hollandiában aztán igazán beindult Kerkez karrierje. Másfél év alatt 57 mérkőzésen szerepelt az AZ-ban, gyorsaságával, robbanékonyságával és agresszív védekezésével sikerült felhívnia magára a figyelmet. 2023 nyarán az angol Bournemouth csapott le rá, ahol Andoni Iraola vezetőedző irányítása alatt tovább fejlődött. Két idény alatt 74 mérkőzésen lépett pályára, két gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott,
a 2024/2025-ös szezonban már a Premier League egyik legjobb fiatal balhátvédjeként tartották számon.
2025 nyarán jött el pályafutása nagy pillanata: a Liverpool bejelentette a szerződtetését. A Vörösök mintegy 40 millió fontot fizettek érte a Bournemouth-nak, és hosszú távú, ötéves szerződést kötöttek vele. A magyar játékos nem titkolta, mekkora megtiszteltetés számára, hogy az angol rekordbajnokhoz igazolhat, ahol Szoboszlai Dominik oldalán küzdhet a klub sikereiért. „Mindent, de tényleg mindent bele fogok adni azért, hogy trófeákat nyerjek” – ígérte bemutatkozásakor.
Kerkez Milos a magyar válogatottban
Kerkez végigjárta a korosztályos válogatottakat, majd 2022 októberében, a Németország ellen idegenben 1-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-meccsen mutatkozott be a magyar nemzeti csapatban. Kerkez édesapja révén magyar felmenőkkel rendelkezik, és már 14 évesen eldöntötte, hogy amennyiben lehetősége lesz rá, a magyar válogatott mellett dönt.
„Magyarország már egészen fiatal koromtól kezdve nagy tiszteletet mutatott a családom iránt, ezt pedig soha nem fogom elfelejteni. Szeretném ezt a pályán kétszeresen visszaadni” – fogalmazott korábban a döntéséről.
Marco Rossi szövetségi kapitány hamar bizalmat szavazott neki, Kerkez pedig rövid idő alatt a válogatott alapemberévé vált. A 2024-es németországi Európa-bajnokságon is szerepelt, ahol a nemzeti csapat mindhárom csoportmérkőzésén pályára lépett.
Az idei októberi NL-mérkőzések után már 35 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, Georgia ellen első gólját is megszerezte a válogatottban.
Kerkez Milos, az „őrült balhátvéd”
Kerkez játékstílusának legfontosabb ismérvei a gyorsaság, a rendkívüli munkabírás, a támadások hatékony segítése, valamint a jó értelemben vett agresszív védekezés. A 23 éves játékos időnként még szertelen, akad némi fegyelmezetlenség a játékában – Szoboszlai is tett már emiatt megjegyzést –, de még rendkívül fiatal, a sallangokat pedig idővel levetkőzheti magáról.
A magyar válogatott játékos a világ legerősebb bajnokságának élcsapatában, a Liverpoolban klasszisok mellett futballozhat,
így ő maga is a legjobbak közé kerülhet, ha továbbfejlődik. Kerkez a Vörösöknél alapembernek számít, a vezetőedzővel, Iraolával ráadásul a Bournemouth-ban is együtt dolgozott. 2025 nyara óta kereken 60 tétmeccsen lépett pályára a Liverpoolban, eddig két gólnál és két gólpassznál jár.
Kerkez a pályán kívül sem hétköznapi figura: szabadidejében szívesen horgászik, kempingezik, és időnként teljesen elvonul a világ elől. Szerbiában, ahol felnőtt, szeret a természetben időt tölteni, távol a futball és a közösségi média zajától.
A meccseken azonban egészen más arcát mutatja.
Saját bevallása szerint „őrült balhátvéd”, a DNS-ében van, hogy fel-alá robog a pályán,
és minden mérkőzésen százszázalékos teljesítményt akar nyújtani. Kerkez huszonhárom évesen a Liverpool alapembereként hétről hétre a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában futballozik, és még messze lehet pályafutása csúcspontjától.
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