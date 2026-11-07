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Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

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November 7-én ünnepli 23. születésnapját a magyar labdarúgó-válogatott és a Liverpool balhátvédje. Kerkez Milos pályafutása során már hat országot is megjárt, megfordult többek között az AC Milanban, az AZ Alkmaarban, manapság pedig a Premier League egyik legígéretesebb védője. A Liverpool sztárjának karrierje meredeken ível felfelé, miközben a pályán kívül is különleges személyiség: szenvedélyes, céltudatos, és egy pillanatra sem szeretne lelassítani.

Kerkez Milos november 7-én született a szerbiai Verbászon. Pályafutását szülővárosában kezdte, majd a Hajduk Kula utánpótlásában folytatta, 2014-ben pedig családjával Ausztriába költözött, ahol a Rapid Wien akadémiáján pallérozódott. Öt évet töltött Bécsben, mielőtt Magyarországra igazolt volna. Rövid hódmezővásárhelyi kitérő után az ETO FC Győr játékosa lett, ahol egészen fiatalon bemutatkozhatott a felnőttek között: mindössze 16 éves volt, amikor 2020 augusztusában pályára lépett az NB II-ben. A tehetséges balhátvédre hamar felfigyeltek a nemzetközi élvonalból is, 2021 januárjában az AC Milan szerződtette.

Kerkez Milos az AC Milanban is megfordult
Kerkez Milos az AC Milanban is megfordult
Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Kerkez Milos tehetségére Paolo Maldini is felfigyelt

Kerkez nem mindennapi körülmények között került az AC Milanhoz: a klub legendája, Paolo Maldini személyesen telefonált neki, hogy meggyőzze a váltásról. A lendületes játékáról ismert védő a milánóiak utánpótlásában fejlődött, az első csapatban azonban nem kapott rendszeres lehetőséget, így 2022 januárjában a holland élvonalbeli AZ Alkmaarhoz igazolt.

Hollandiában aztán igazán beindult Kerkez karrierje. Másfél év alatt 57 mérkőzésen szerepelt az AZ-ban, gyorsaságával, robbanékonyságával és agresszív védekezésével sikerült felhívnia magára a figyelmet. 2023 nyarán az angol Bournemouth csapott le rá, ahol Andoni Iraola vezetőedző irányítása alatt tovább fejlődött. Két idény alatt 74 mérkőzésen lépett pályára, két gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott, 

a 2024/2025-ös szezonban már a Premier League egyik legjobb fiatal balhátvédjeként tartották számon.

Bournemouth's Hungarian defender #03 Milos Kerkez celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Bournemouth at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on November 30, 2024. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Bournemouth-ban hamar a Premier League legjobb balhátvédei közé emelkedett
Fotó: OLI SCARFF / AFP

2025 nyarán jött el pályafutása nagy pillanata: a Liverpool bejelentette a szerződtetését. A Vörösök mintegy 40 millió fontot fizettek érte a Bournemouth-nak, és hosszú távú, ötéves szerződést kötöttek vele. A magyar játékos nem titkolta, mekkora megtiszteltetés számára, hogy az angol rekordbajnokhoz igazolhat, ahol Szoboszlai Dominik oldalán küzdhet a klub sikereiért. „Mindent, de tényleg mindent bele fogok adni azért, hogy trófeákat nyerjek” – ígérte bemutatkozásakor.

Liverpool's Milos Kerkez plays during the Premier League match between Liverpool and Everton at Anfield in Liverpool, England, on September 20, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
2025 nyarán igazolt a Liverpoolhoz Kerkez Milos
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kerkez Milos a magyar válogatottban

Kerkez végigjárta a korosztályos válogatottakat, majd 2022 októberében, a Németország ellen idegenben 1-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-meccsen mutatkozott be a magyar nemzeti csapatban. Kerkez édesapja révén magyar felmenőkkel rendelkezik, és már 14 évesen eldöntötte, hogy amennyiben lehetősége lesz rá, a magyar válogatott mellett dönt.

„Magyarország már egészen fiatal koromtól kezdve nagy tiszteletet mutatott a családom iránt, ezt pedig soha nem fogom elfelejteni. Szeretném ezt a pályán kétszeresen visszaadni” – fogalmazott korábban a döntéséről.

Marco Rossi szövetségi kapitány hamar bizalmat szavazott neki, Kerkez pedig rövid idő alatt a válogatott alapemberévé vált. A 2024-es németországi Európa-bajnokságon is szerepelt, ahol a nemzeti csapat mindhárom csoportmérkőzésén pályára lépett. 

Az idei októberi NL-mérkőzések után már 35 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, Georgia ellen első gólját is megszerezte a válogatottban.

Hungary's midfielder #11 Milos Kerkez (R) celebrates scoring the opening goal with his teammates including Hungary's forward #16 Daniel Lukacs during the UEFA Nations League Group B2 football match between Hungary and Georgia at the Puskas Arena in Budapest, Hungary on October 2, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Kerkez Milos Georgia ellen szerezte meg első gólját a magyar válogatottban
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Kerkez Milos, az „őrült balhátvéd”

Kerkez játékstílusának legfontosabb ismérvei a gyorsaság, a rendkívüli munkabírás, a támadások hatékony segítése, valamint a jó értelemben vett agresszív védekezés. A 23 éves játékos időnként még szertelen, akad némi fegyelmezetlenség a játékában – Szoboszlai is tett már emiatt megjegyzést –, de még rendkívül fiatal, a sallangokat pedig idővel levetkőzheti magáról.

A magyar válogatott játékos a világ legerősebb bajnokságának élcsapatában, a Liverpoolban klasszisok mellett futballozhat, 

így ő maga is a legjobbak közé kerülhet, ha továbbfejlődik. Kerkez a Vörösöknél alapembernek számít, a vezetőedzővel, Iraolával ráadásul a Bournemouth-ban is együtt dolgozott. 2025 nyara óta kereken 60 tétmeccsen lépett pályára a Liverpoolban, eddig két gólnál és két gólpassznál jár.

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (C) celebrates with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) and Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) after scoring their third goal from the penalty spot during the English FA Cup fourth round football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on February 14, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominikkel 2025 óta klubtársak Liverpoolban
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Kerkez a pályán kívül sem hétköznapi figura: szabadidejében szívesen horgászik, kempingezik, és időnként teljesen elvonul a világ elől. Szerbiában, ahol felnőtt, szeret a természetben időt tölteni, távol a futball és a közösségi média zajától.

A meccseken azonban egészen más arcát mutatja. 

Saját bevallása szerint „őrült balhátvéd”, a DNS-ében van, hogy fel-alá robog a pályán, 

és minden mérkőzésen százszázalékos teljesítményt akar nyújtani. Kerkez huszonhárom évesen a Liverpool alapembereként hétről hétre a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában futballozik, és még messze lehet pályafutása csúcspontjától.

Galéria: Születésnapját ünnepli Kerkez Milos, a Liverpool magyar sztárja
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Kerkez Milos az AC Milanban is megfordult
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