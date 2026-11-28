Jó véleménnyel van Kerkez Milosról a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola. A 44 éves baszk szakember szerint a magyar balhátvéd a legjobb mérkőzését játszotta ebben a szezonban a Club Brugge elleni Bajnokok Ligája-találkozón, a reakciósebessége csúcsminőségű, nagyon gyorsan reagál a szituációkra, és megvannak a tulajdonságai ahhoz, hogy segítse a csapatot.

Jó véleménnyel van Kerkez Milosról a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Everton-Liverpool (Premier League)

vasárnap, 13.00, tv: Spíler 1

Kerkez Milos a Bournemouthban már játszott Andoni Iraola irányítása alatt, 2025-ös átigazolása óta pedig 63 alkalommal lépett pályára a Liverpool színeiben – ezeken a találkozókon két gólt szerzett és két gólpasszt adott. Ebben a szezonban a Club Brugge ellen játszott eddig a legjobban, a 23 éves labdarúgó mutatta be a legtöbb szerelést és felszabadítást is.

Azt hiszem, ez volt Milos legjobb meccse ebben a szezonban. Nehéz volt neki Carlos Forbs ellen játszani, de azért választottam őt, mert nagyon jó az egy az egy elleni védekezésben

– mondta Andoni Iraola a vasárnapi Everton-Liverpool Premier League-mérkőzés előtt. A derbin ugyanis kérdéses, hogy a magyar balhátvéd vagy posztriválisa, Kosztasz Cimíkasz szerepel majd a védelem szélén.

Andoni Iraola véleménye Kerkez Milosról

Kerkez Milosnak minden tulajdonsága megvan ahhoz, hogy segítse a Liverpoolt, ezt Andoni Iraola vezetőedző mondta.

A reakciósebessége csúcsminőségű. Szerintem gyorsabban is reagál, mint a szélsők, és legtöbbször ő érkezik oda elsőként

– fogalmazott 23 éves labdarúgójáról a baszk szakember. Hozzátéve, a következő lépés, hogy kihozzák a legtöbbet Kerkez Milos előrefutásaiból, helyzetek és gólpasszok formájában.