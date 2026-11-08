Tényleg aggódnak Kerkez Milos teljesítménye miatt Liverpoolban, de egyelőre szó sincs a távozásáról – legalábbis a legfrissebb sajtóértesülések szerint. A 23 éves magyar válogatott balhátvéd állítólag már a klub vezetőségében is téma, azonban sokkal inkább egy új jobbhátvéd- és középhátvéd leigazolása szerepel a tervek között.

Kerkez Milos távozása az aggodalmak ellenére sincs napirenden Liverpoolban

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Crystal Palace-Liverpool (Premier League)

vasárnap, 15.00, tv: Spíler 1

Kerkez Milos helyzete Liverpoolban

Kerkez Milos liverpooli helyzetéről klubközeli forrásokra hivatkozva számolt be a Football Insider. A lap információi szerint a magyar válogatott balhátvéd ingadozó teljesítménye már tényleg nemcsak a szurkolók közt, hanem a klub vezetőségében is aggodalmat kelt, azonban szó sincs arról, hogy megválnának tőle.

Kétségtelen, hogy vannak aggodalmak a balhátvédposzttal és Kerkez Milossal kapcsolatban. Tavaly nyáron jelentős összegért szerződtették, de a teljesítményével talán még nem sikerült meggyőznie a Liverpool szurkolóinak jelentős részét

– idézi Pete O'Rourke átigazolási szakértőnek a szavait a Magyar Nemzet. Hozzátette, Kerkez Milos még fiatal, mindent belead a pályán, de az utolsó passzoknál és más megoldásoknál talán hiányzik a megfelelő minőség, ami érthetően frusztrációt okoz.

A szakember úgy tudja, Andoni Iraola vezetőedző továbbra is bízik a magyar balhátvédben – akinek a távozása egyáltalán nincs napirenden Liverpoolban.

A klub sokkal inkább a jobbhátvéd- és a középhátvédposztra keres új játékosokat.