Nagy felháborodást váltott ki a szurkolók körében az az új szabály a labdarúgásban, amit a vasárnapi Liverpool-Arsenal Premier League-mérkőzésen Kerkez Milos is megtapasztalt. A pályán, a nézőtéren és a tévéképernyő előtt ülve többen értetlenül álltak azelőtt, hogy Andy Madley játékvezető miért küldte le a pályáról egy egész percre a hazai csapat magyar válogatott balhátvédjét. A magyarázatot egy hetekkel ezelőtt bevezetett szabálymódosítás adja.

Kerkez Miloson új szabályt alkalmaztak a Liverpool-Arsenal mérkőzésen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool-Arsenal (Premier League)

0-1 (0-1)

Kerkez Miloson új szabályt alkalmaztak

Kerkez Milos több mint 80 percet töltött a pályán az Arsenal ellen 1-0-ra elveszített bajnoki mérkőzésen, és a Liverpool legjobb teljesítményt nyújtó játékosa volt. Ezért is hiányzott nagyon a védelem bal oldaláról, amikor Andy Madley játékvezető leküldte őt a pályáról, miután összefejelt az ellenfelével és meg kellett állítani a játékot. A 22 éves magyar labdarúgó egy egész percen át az oldalvonal mellől volt kénytelen nézni a mérkőzést – többek közt azt is, ahogy a vendég csapat kontratámadást vezetett az üresen maradt helyén, hívta fel rá a figyelmet a This Is Anfield.

A Liverpool játékosai közül többen, de a nézőtéren és a tévéképernyő előtt ülők közt is sokan értetlenül álltak a történtek előtt. A magyarázatot viszont egy a 2026/27-es szezonra bevezetett új szabály adja.

Már nyáron is nagy felháborodást és komoly indulatokat keltett a labdarúgás szerelmeseinek körében, amikor megjelent, hogy innentől egy sérült játékosnak sok esetben egy egész percet a pályán kívül kell töltenie.

A drukker már kezdték megszokni, hogy egy sérült játékosnak az ápolás után 30 másodpercig a pályán kívül kellett maradnia, amikor a szabályalkotók az időhúzások elkerülése érdekében szigorítottak ezen. Most már a játékosnak mindig el kell hagynia a pályát, ha miatta állítja meg a játékvezető a mérkőzést, akkor is, ha nem kér ápolást.

Bár vannak kivételek – például, ha labda amúgy is elhagyja játékteret vagy a szabálytalanságot elkövető játékos sárga vagy piros lapot kap –, ám Kerkez Milos esetében ez egyik sem történt meg. Sőt, a magyar balhátvéd kisebb fejsérülést szenvedett, ilyenkor pedig a játékvezetőnek kötelessége megállítani a játékot. Nem véletlenül tartottak sokan attól már a szabály bevezetésekor is, hogy ez egyes esetekben túl szigorú lehet, és a valóban sérült játékosokat hátrányosan érintheti.