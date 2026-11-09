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A Liverpool győzelme után sem minden játékos kapott elismerő szavakat Angliában. Kerkez Milos mindössze kettes osztályzatot kapott a Rousing The Kop szakírójától, aki azt is megkérdőjelezte, hogy alkalmas-e a csapat első számú balhátvédjének.

Hiába győzte le 3–1-re a Liverpool a Crystal Palace együttesét az angol labdarúgó-bajnokság vasárnapi játéknapján, Kerkez Milos számára nem alakult felhőtlenül a találkozó. A magyar válogatott balhátvéd a hajrában egy vitatott tizenegyesnél is érintett volt, a mérkőzés után pedig egészen lesújtó kritikát kapott Angliában. A Liverpool magyar focistájának teljesítményét az egyik szakíró mindössze kettesre értékelte, ráadásul azt is megkérdőjelezte, hogy egyáltalán helye van-e a csapatban.

Kerkez Milos végigjátszotta a Crystal Palace–Liverpool angol bajnoki mérkőzést
Kerkez Milos végigjátszotta a Crystal Palace–Liverpool angol bajnoki mérkőzést Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Kerkez Milost kíméletlen kritikát kapott Liverpoolban

A Liverpool két egymást követő vereség után tért vissza a győztes útra, miután Alexis Mac Allister, Florian Wirtz és Alexander Isak góljaival 3–1-re nyert a Crystal Palace otthonában. A találkozón Szoboszlai Dominik gólpasszal járult hozzá a sikerhez, Kerkez Milos azonban korántsem kapott ilyen kedvező visszajelzéseket. A Rousing The Kop szakírója, James Brooke ugyanis valósággal földbe döngölte a magyar válogatott védőt, akinek a maximálisan adható tíz pontból mindössze kettőt adott.

A kritikus szerint Kerkez ismét rendkívül gyengén teljesített, labdával és labda nélkül is bizonytalan volt, ráadásul a helyezkedésével is komoly problémák akadtak. Brooke külön kiemelte, hogy a magyar focista rosszul reagált Daichi Kamada egyik helyzeténél, és Eddie Nketiah lesre futását is megakadályozta a helyezkedésével.

Semmilyen szempontból nem elég jó

– írta a lesújtó értékelésében a Rousing The Kop szakírója, aki egyértelműen megkérdőjelezte Kerkez Milos helyét a Liverpool kezdőcsapatában.

A szakíró a találkozó hajrájában megítélt büntetőt sem bocsátotta meg a magyar játékosnak. Kerkez egy fejpárbaj során ütközött Darío Osorióval, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt a Crystal Palace javára, amelyet Nketiah értékesített.

Nem ez az első alkalom, hogy a Rousing The Kop kemény kritikával illeti a magyar válogatott balhátvédet. Brooke korábban is megkérdőjelezte Kerkez teljesítményét, a Bournemouth elleni szeptemberi bajnoki után például mindössze hármas osztályzatot adott neki.

A Liverpool ugyan fontos három ponttal gazdagodott a válogatott szünet előtt, Kerkez Milosnak azonban a jelek szerint még mindig bizonyítania kell, hogy hosszú távon is megállja a helyét az angol sztárcsapatban.

 

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