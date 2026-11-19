A Liverpool november 8-án 3–1-re legyőzte a Crystal Palace-t az angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában, a találkozó hajrájában azonban komoly vitát váltott ki egy játékvezetői döntés. Kerkez Milos a hosszabbításban fejpárbajba keveredett Darío Osorióval a tizenhatoson belül, a két futballista összeütközött, Tony Harrington játékvezető pedig büntetőt ítélt a hazaiak javára. A VAR nem változtatott a döntésen, Eddie Nketiah pedig értékesítette a tizenegyest, amivel kialakult a végeredmény.

Elismerték, hibáztak Kerkez Milos ügyében

Fotó: Paul Currie/AFP

A lefújást követően Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője élesen bírálta a játékvezetést, és határozottan kiállt a magyar válogatott védő mellett. A baszk szakember szerint Kerkez nem szabálytalankodott, az ütközés elkerülhetetlen volt, ezért a büntető megítélését elfogadhatatlannak tartotta.

Hivatalosan is kimondták: tévesen ítéltek tizenegyest Kerkez Milos ellen

A Premier League november 18-án közzétett jelentése most igazat adott a Liverpool vezetőedzőjének. A bajnokság vitatott játékvezetői döntéseit vizsgáló független testület, a Key Match Incidents (KMI) Panel egyhangúlag megállapította, hogy Harrington hibázott, amikor büntetőt ítélt a Crystal Palace javára.

A testület mind az öt tagja úgy ítélte meg, hogy Kerkez nem követett el szabálytalanságot. A szakértők indoklása szerint a magyar védő és Osorio egyaránt a labdáért ugrott fel, az ebből következő ütközés pedig elkerülhetetlen volt, így nem indokolta a tizenegyes megadását.

A történetnek ugyanakkor van egy különösen érdekes fordulata: miközben a testület 5:0 arányban hibásnak minősítette a játékvezető döntését, ugyanilyen arányban helyeselte a VAR be nem avatkozását is. Az indoklás szerint a pályán született téves ítélet nem minősült egyértelmű és nyilvánvaló hibának, ezért a videóbírónak nem kellett felülbírálnia azt.

Ez az ellentmondás újabb kérdéseket vet fel a videóbíró alkalmazásával kapcsolatban, különösen annak fényében, hogy Iraola már közvetlenül a mérkőzés után is a játékvezetői döntések következetlenségére panaszkodott.