A Liverpool november 8-án 3–1-re legyőzte a Crystal Palace-t az angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában, a találkozó hajrájában azonban komoly vitát váltott ki egy játékvezetői döntés. Kerkez Milos a hosszabbításban fejpárbajba keveredett Darío Osorióval a tizenhatoson belül, a két futballista összeütközött, Tony Harrington játékvezető pedig büntetőt ítélt a hazaiak javára. A VAR nem változtatott a döntésen, Eddie Nketiah pedig értékesítette a tizenegyest, amivel kialakult a végeredmény.
A lefújást követően Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője élesen bírálta a játékvezetést, és határozottan kiállt a magyar válogatott védő mellett. A baszk szakember szerint Kerkez nem szabálytalankodott, az ütközés elkerülhetetlen volt, ezért a büntető megítélését elfogadhatatlannak tartotta.
Hivatalosan is kimondták: tévesen ítéltek tizenegyest Kerkez Milos ellen
A Premier League november 18-án közzétett jelentése most igazat adott a Liverpool vezetőedzőjének. A bajnokság vitatott játékvezetői döntéseit vizsgáló független testület, a Key Match Incidents (KMI) Panel egyhangúlag megállapította, hogy Harrington hibázott, amikor büntetőt ítélt a Crystal Palace javára.
A testület mind az öt tagja úgy ítélte meg, hogy Kerkez nem követett el szabálytalanságot. A szakértők indoklása szerint a magyar védő és Osorio egyaránt a labdáért ugrott fel, az ebből következő ütközés pedig elkerülhetetlen volt, így nem indokolta a tizenegyes megadását.
A történetnek ugyanakkor van egy különösen érdekes fordulata: miközben a testület 5:0 arányban hibásnak minősítette a játékvezető döntését, ugyanilyen arányban helyeselte a VAR be nem avatkozását is. Az indoklás szerint a pályán született téves ítélet nem minősült egyértelmű és nyilvánvaló hibának, ezért a videóbírónak nem kellett felülbírálnia azt.
Ez az ellentmondás újabb kérdéseket vet fel a videóbíró alkalmazásával kapcsolatban, különösen annak fényében, hogy Iraola már közvetlenül a mérkőzés után is a játékvezetői döntések következetlenségére panaszkodott.
Rekordszámú játékvezetői hibát találtak a Premier League-ben
A Kerkez-eset ráadásul egyáltalán nem számított egyedinek: a Premier League beszámolója szerint a 10. fordulóban összesen 27 kiemelt játékvezetői döntést vizsgáltak meg, amelyeknek mindössze 78 százalékát találták helyesnek. A hat hibás ítélet holtversenyben a legtöbb, amelyet a testület egyetlen fordulóban megállapított.
A Liverpool számára különösen bosszantó lehet a helyzet, hiszen az előző forduló után is kedvezőtlen játékvezetői döntést állapítottak meg a csapat egyik mérkőzésével kapcsolatban. Az Arsenal elleni rangadón Alexander Isak hiába került földre közeli szabálytalanság helyett mezrángatás áldozatává a tizenhatoson belül, a játékvezető nem ítélt büntetőt, amit az utólagos vizsgálat szintén hibás döntésnek minősített.