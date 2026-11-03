Elégedetlenek a Liverpool szurkolói Kerkez Milos teljesítményével. A csapat 1-0-ra kikapott az Arsenal ellen, mégis az a vélemény járja, hogy a játékosok helytálltak, és megmutatták, képesek felvenni a versenyt a Premier League bajnokával. A 22 éves magyar balhátvéddel kapcsolatban viszont súlyos kritikák születtek.
Kerkez Milos miatt elégedetlenkednek Liverpoolban
Kerkez Milosnak annak ellenére is nehézségei vannak Liverpoolban, hogy egy labdarúgónak előnyt jelent egy olyan vezetőedzővel dolgozni, aki korábban kihozta belőle a legjobbat – márpedig Andoni Iraola ilyen volt Bournemouth-ban. A Rousing The Kop azt írja, hogy a szurkolók már az elégedetlenségüknek adtak hangot a magyar balhátvéd teljesítményét illetően. Sőt, odáig mentek, hogy inkább Joe Gomeznek szavaztak volna bizalmat a védelem bal oldalán már az Arsenal ellen is.
A portál kiemeli, a korábbi Liverpool-védő, Stephen Warnock is észrevette, hogy az Anfield szurkolói egyre elégedetlenebbek a 22 éves játékossal kapcsolatban.
A Liverpoolnak problémája van a bal oldalon
– mondta Stephen Warnock a BBC-nek.
Valahányszor Kerkez megkapja a labdát, folyamatosan csődöt mond, és a szurkolók egyre elégedetlenebbek vele. Nem tudja, mikor kell hozzáérnie
– tette hozzá.
Liverpoolban egyedül azt emelik ki Kerkez Milos Arsenal elleni teljesítményéből, amikor egy nagyszerű beadásából Alexis Mac Allister gólt szerezthetett volna, de ezen kívül az a vélemény járja, hogy csalódást okozott.