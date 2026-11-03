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A korábbi védő, Stephen Warnock is észrevette, hogy a szurkolók egyre elégedetlenebbek a 22 éves balhátvéddel. Kerkez Milost súlyos kritikák érték a teljesítménye miatt – sőt, megnevezték a helyettesét is.

Elégedetlenek a Liverpool szurkolói Kerkez Milos teljesítményével. A csapat 1-0-ra kikapott az Arsenal ellen, mégis az a vélemény járja, hogy a játékosok helytálltak, és megmutatták, képesek felvenni a versenyt a Premier League bajnokával. A 22 éves magyar balhátvéddel kapcsolatban viszont súlyos kritikák születtek.

Kerkez Milos miatt elégedetlenkednek Liverpoolban
Kerkez Milos miatt elégedetlenkednek Liverpoolban
Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kerkez Milos miatt elégedetlenkednek Liverpoolban

Kerkez Milosnak annak ellenére is nehézségei vannak Liverpoolban, hogy egy labdarúgónak előnyt jelent egy olyan vezetőedzővel dolgozni, aki korábban kihozta belőle a legjobbat – márpedig Andoni Iraola ilyen volt Bournemouth-ban. A Rousing The Kop azt írja, hogy a szurkolók már az elégedetlenségüknek adtak hangot a magyar balhátvéd teljesítményét illetően. Sőt, odáig mentek, hogy inkább Joe Gomeznek szavaztak volna bizalmat a védelem bal oldalán már az Arsenal ellen is.

A portál kiemeli, a korábbi Liverpool-védő, Stephen Warnock is észrevette, hogy az Anfield szurkolói egyre elégedetlenebbek a 22 éves játékossal kapcsolatban.

A Liverpoolnak problémája van a bal oldalon

– mondta Stephen Warnock a BBC-nek. 

Valahányszor Kerkez megkapja a labdát, folyamatosan csődöt mond, és a szurkolók egyre elégedetlenebbek vele. Nem tudja, mikor kell hozzáérnie

– tette hozzá.

Liverpoolban egyedül azt emelik ki Kerkez Milos Arsenal elleni teljesítményéből, amikor egy nagyszerű beadásából Alexis Mac Allister gólt szerezthetett volna, de ezen kívül az a vélemény járja, hogy csalódást okozott.

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