Különleges hangulatú mérkőzés vár a Liverpoolra vasárnap: az Anfielden fogadja ősi riválisát, a Manchester Unitedet a Premier League-ben. A Vörösök magyar válogatott balhátvédje, Kerkez Milos szerint a tavalyi vereségek emléke máig fájó pont a csapat számára, ugyanakkor extra motivációt jelent a rangadó előtt.

Kerkez Milosnak rossz emlékei vannak a tavalyi, Manchester United elleni meccsekről Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Liverpool–Manchester United

vasárnap, 17.30

A Vörösök a válogatott szünet után visszatérnek, és örök riválisukat fogadják, akik az új vezetőedző, Mauricio Pochettinval érkeznek. A Liverpool az elmúlt hét Manchester United elleni mérkőzéséből mindössze egyet tudott megnyerni, ráadásul az előző idényben mindkét bajnoki összecsapáson alulmaradt. Kerkez Milos mindkét találkozón pályára lépett, így személyesen is megtapasztalta a kudarcokat.

„Természetesen fájt. Az Anfielden elszenvedett vereség különösen nehéz volt, főleg, ahogyan a mérkőzés véget ért. A tavaly történtek minden játékos számára extra motivációt jelentenek” – mondta a magyar futballista.

Kerkez szerint nincs is szükség ennél nagyobb ösztönzésre, hiszen a Manchester United elleni összecsapás önmagában is különleges jelentőséggel bír.

„Ez Anglia legnagyobb rangadója, nem igaz? A világon mindenki ezt a mérkőzést várja. Az Anfielden játszunk, pontosan tudjuk, mit jelent ez. Már alig várom a találkozót. Gyerekkorom óta sokszor néztem ezeket az összecsapásokat, most pedig különleges érzés, hogy én is részese lehetek” – fogalmazott.

Kerkez Milos az öltözői hangulatról beszélt

A magyar válogatott védő a Liverpool öltözőjének hangulatáról is beszélt. Úgy érzi, egyre szorosabb közösséget alkotnak, és ez a pályán nyújtott teljesítményükön is meglátszik.

„Jó a helyzet, valóban összetartó csapat vagyunk. Mindenki keményen dolgozik, eredményeket és pontokat akarunk szerezni. Az öltözőben is remek a hangulat, jól érezzük magunkat együtt a pályán és azon kívül is. Remélem, ez a kapcsolat csak még erősebb lesz” – tette hozzá Kerkez, akit a Liverpool Echo idézett.

A Liverpool számára a Manchester United elleni összecsapás mindig többről szól három bajnoki pontnál: ez a presztízsről, a klubok közötti ősi rivalizálásról és a szurkolók büszkeségéről is szól. A tabellán elfoglalt helyezéstől és az aktuális formától függetlenül mindkét csapat számára alapvető elvárás a győzelem, hiszen az ilyen rangadót egyszerűen nem lehet félvállról venni.