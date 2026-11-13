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Videóval üzent a Liverpoolnak a Magyar Labdarúgó-szövetség. Kerkez Milos akkora gólt lőtt a válogatott edzésén, hogy Telkiben úgy gondolták, azt a magyar balhátvéd klubjánál is látni kell.

Gőzerővel készül a szombati Georgia-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésre Marco Rossi szövetségi kapitány csapata. Kerkez Milos kedden még egyéni edzésmunkát végzett, csütörtökön viszont már a társakkal együtt lőtt kapura. Az egyik gólja pedig olyan szépre sikerült, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetségnél úgy gondolták, azt Liverpoolban is látni kell.

Kerkez Milos miatt üzent az MLSZ Liverpoolba
Kerkez Milos miatt üzent az MLSZ Liverpoolba
Fotó: Göllner Pál / NurPhoto via AFP
  • Georgia-Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • szombat, 18.00, tv: M4 Sport

Kerkez Milos miatt üzent az MLSZ Liverpoolba

Kerkez Milos azután tűnt fel a magyar labdarúgó-válogatott egyik edzésén készült videóban, hogy a hét elején még egyéni edzésmunkával kezdte meg a felkészülést a Georgia és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. A 23 éves balhátvéd a Magyar Labdarúgó-szövetség X-oldalára feltöltött felvételen együtt rugdosott kapura a többiekkel, és egy hatalmas gólt ragasztott a hálóba.

Pont nem vette a kamera!

– mondták viccesen Kerkeznek, aki mosolyogva csak annyit reagált:

Nem baj!

A nem mindennapi találat viszont szerencsére meg lett örökítve, az MLSZ pedig még a Liverpool hivatalos X-oldalát is megjelölte a videó alatt. Főleg, hogy Kerkez Milos annak a Pécsi Árminnak lőtte a gólt, aki szintén az angol klub labdarúgója, csak jelenleg Ausztriában szerepel kölcsönben.

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