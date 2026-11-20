Vegyes érzéseket vált ki Szerbiában, hogy Kerkez Milos a Nemzetek Ligája-osztályozó keretein belül a magyar válogatott tagjaként tér vissza szülőhazájába márciusban. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a pénteki sorsoláson dőlt el, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a szerbekkel küzd meg az A-ligába kerülésért.

Kerkez Milos a téma Szerbiában a Magyarország elleni Nemzetek Ligája-osztályozó előtt

Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

Kerkez Milos a téma a Magyarország-Szerbia Nemzetek Ligája-osztályozó előtt

Kerkez Milos rögtön téma lett Szerbiában, miután kisorsolták a Nemzetek Ligája márciusi osztályozójának párosításait. A Verbászon született labdarúgó szerepének egy egész cikket szentelt az egyik legnépszerűbb szerb sportoldal, a Sportal.

Szerbia szökött fia

– írták Kerkezről, hozzátéve, hogy a szerbiai születésű, de magyar válogatott labdarúgó az európai futball egyik legkülönlegesebb, egyben legveszélyesebb védője. A portál úgy fogalmazott, a 23 éves balhátvéd neve a mai napig vegyes érzelmeket vált ki a szerb futballban, mert bár az első lépéseit Szerbiában tette meg, mégis úgy döntött, Magyarországot képviseli, egyben viszont emlékeztető számukra, milyen gyöngyszemet engedtek ki a kezükből.

Szerbiában is elismerik, hogy Kerkez Milos a Liverpool játékosaként a legmagasabb szinten bizonyítja, miért tartják őt napjaink egyik legjobb balhátvédjének.

Fáradhatatlan, robbanékony, kemény, nem ismer kompromisszumot – többek közt ezekkel a szavakkal jellemezték a 23 éves labdarúgó játékstílusát.

Hozzátették, Kerkez nem azért játszik, hogy szeressék, hanem azért, hogy nyerjen. Arról pedig meg vannak győződve Szerbiában, a balhátvéd úgy fog kifutni a pályára a Nemzetek Ligája-osztályozón, hogy bebizonyítsa, helyesen döntött, amikor a magyar válogatottat választotta.