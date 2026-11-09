A labdarúgó OTP Bank Liga idei szezonja eddig nem hemzsegett az edzőváltásoktól. Az első elküldött szakember Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője volt, öt nappal később pedig Supka Attilának is távoznia kellett a Kisvárda csapatától.

Kuttor Attila a Kisvárda új edzője

A Debrecennel két bajnoki címet (2005-ben és 2006-ban) nyerő Supka Attila helyére egy korábbi válogatott játékos, Kuttor Attila érkezik, aki a másodosztályú Kazincbarcika csapatát hagyta ott az NB I-es kispadért.

Kuttor Attilának bent kell tartania a Kisvárda csapatát az NB I-ben

A Kisvárda honlapján azt írják, hogy a két klub közötti partneri kapcsolatnak is köszönhető, hogy a felek egyeztetése után az 56 éves szakember kispadot és osztályt cserél: hétfőtől immár ő felel a kisvárdai szakmai munkáért.

A szombati mérkőzést követően elköszöntünk Supka Attilától, akinek mind a felnőttcsapatnál, mind az akadémián eltöltött munkájáért köszönettel tartozunk. Az első számú jelöltem utódként Kuttor Attila volt, hiszen az utóbbi időben az együttműködés révén sportszakmai kapcsolatban álltunk, és edzői hitvallása, valamint a fiataljaink megismerése miatt őt tartottam a legmegfelelőbb megoldásnak a poszt betöltésére”

– mondta a váltás kapcsán Révész Attila, aki kiemelte, hogy az új edzővel szemben a bennmaradás kiharcolása és a fiatalok beépítése a két fő elvárás.

Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója

Fotó: kisvardafc.hu

Simon Miklós, az NB II-es Kazincbarcika klubigazgatója elmondta, hogy az egyik szeme sír, a másik viszont nevet. Ugyanakkor büszkeséggel tölti el, hogy egy NB I-es csapat felfigyelt a kazincbarcikai együttes vezetőedzőjére, ami a klubban végzett munka elismerését is jelenti. A borsodiak klubigazgatója szintén hangsúlyozta, hogy a kooperáció remekül működik: a kisvárdai fiataloktól többet is kaptak, mint amennyit előzetesen vártak, és ez az együttműködés a jövőben tovább erősödhet.

Nyugodt a lelkiismeretem, hiszen dobogós helyen álló csapatot adok át, valamennyire birtokon belül maradok, hiszen a két klub valóban gyümölcsöző együttműködése révén kapcsolatban maradok a barcikaiakkal. Innentől kezdve azonban azért dolgozom, hogy a kisvárdai tervek megvalósulását szolgáljam”

– mondta a kinevezése után Kuttor Attila, akinek a válogatott szünet miatt most két hete lesz arra, hogy a saját képére formálja a Kisvárda csapatát.