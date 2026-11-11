Védelmébe vette a Ferencváros vezető adatelemzője az AC Milan egyik labdarúgóját. Koni De Winter – aki a magyar rekordbajnok ellen is pályára lépett az Európa-ligában – visszautasította a belga válogatott meghívóját, mert a napokban született meg a kislánya. Mark van Bommel szövetségi kapitány erre úgy reagált, hogy ennek a döntésnek hosszú távon következményei lesznek. Hegedűs Henrik kiállt a 24 éves védő mellett, mondván a játékosok is emberek.

Koni De Winter a Fradi ellen is pályára lépett az AC Milan színeiben

Fotó: Alessio Morgese / IPA via ZUMA Press

Koni De Wintert megvédték a Fradi műsorában

Koni De Winter kislánya pár nappal ezelőtt született meg, ezért utasította vissza, hogy szerepeljen a belga válogatott soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzésein. Ezt nem vette jó néven Mark van Bommel szövetségi kapitány, pedig a Fradi vezető adatelemzője, Hegedűs Henrik szerint fontos kiemelni, hogy a labdarúgás a való világban játszódik valós emberek által.

Csomó olyan dolog határozza meg alapvetően, ami itt egy ilyen vagy ehhez hasonló műsorban szóba sem kerül. Ez a játéknak vagy a játékosnak az emberi oldala

– fogalmazott a Fradi Média műsorában Hegedűs Henrik, aki De Winter esetét hozta fel példának.

Játszott ellenünk is, a Milan középhátvédje, aki meghívót kapott a belga válogatottba, amit nem fogadott el, mert most a napokban születik a kislánya. Reméljük, hogy minden rendben lesz. Nekem két és fél évvel ezelőtt született a kislányom, szóval még nagyon jól emlékszem erre az időszakra, és amúgy nem csodálom, hogy azt mondta: figyi, veletek vagyok, meg minden, de hát születik egy kislányom, nem fogok elmenni focizni most a Nemzetek Ligájába. Amire a kapitány meg azt mondta, hogy jó, hát akkor majd legközelebb se kell jönni, haver...

– állt ki teljes mellszélességgel a belga védő mellett Hegedűs Henrik, aki fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a játékosok is emberek.