A holland AZ Alkmaar csapatában futballozó Kovács Bendegúz olasz sztárcsapatok figyelmét is felkeltette. Az olasz Sportal.it azt írja, hogy a 19 éves magyar támadót fizikai adottságai és technikai képzettsége miatt már most Zlatan Ibrahimovićhoz hasonlítják Hollandiában, aki fiatalon az Ajax Amsterdam csapatában szerzett hírnevet magának.

Kovács Bendegúz fejlődését kiemelten figyelik az olasz klubok

Fotó: Ed van de Pol / NurPhoto via AFP

Az olasz portál kiemeli, hogy az 199 centiméter magas támadó kivételes fizikai adottságait mozgékonysággal ötvözi, emellett pedig rendkívül gólérzékeny is. Az sem mellékes, hogy Kovács Bendegúz annak az AZ Alkmaarnak a játékosa, amely az elmúlt években több tucat fiatal játékost fejlesztett klasszis futballistává. Elég csak a két holland válogatott középpályást, Tijjani Reijnderst és Teun Koopmeinerst említeni, de a Liverpoolban futballozó Kerkez Milos is holland csapatban pallérozódott, akárcsak a Benfica gólgyárosa, a görög Vangelisz Pavlidisz.

Kovács Bendegúz Olaszországba igazolhat?

Kovács Bendegúz 2021 nyarán Debrecenből került a holland ARC utánpótláscsapatához, majd 2023-ban az Ajax akadémiájára igazolt, ahonnan 2025 nyarán került Alkmaarba. A magyar támadó először a klub második csapatában szerepelt, majd remek teljesítményének köszönhetően idén áprilisban, a Sahtar Donyeck elleni Konferencia-liga-mérkőzésen gólpasszal mutatkozott be az AZ Alkmaar felnőttcsapatában.

A 19 éves támadó az idei szezonban egyelőre csak 189 percet játszott az AZ Alkmaar felnőttcsapatában, az olasz klubok azonban főként az előző idényben nyújtott teljesítménye miatt figyeltek fel rá.

Kovács Bendegúz az előző szezonban minden sorozatot figyelembe véve 43 mérkőzésen 33 gólt szerzett a holland klub utánpótláscsapataiban. A másodosztályban szereplő Jong AZ színeiben 20 mérkőzésen 12-szer volt eredményes. Az Ifjúsági Bajnokok Ligájában hat mérkőzésen kilenc gólt szerzett, a német Borussia Dortmund elleni nyolcaddöntőben pedig mesterhármasig jutott.

Ezek a statisztikák megnyitották előtte az utat az AZ Alkmaar első csapatába, valamint a magyar válogatottba is, amelyben 2026 júniusában mutatkozhatott be.

Az olasz portál azt írja, hogy a nemzetközi átigazolási piacról érkező hírek szerint a Juventus kiemelt figyelemmel követi Kovács Bendegúz fejlődését, és már a januári átigazolási időszakban lépéseket tehet a megszerzése érdekében. A torinói klub a magyar támadót az európai futball új generációjának egyik legígéretesebb csatártehetségének tartja, ezért szeretné megelőzni a rivális érdeklődőket.