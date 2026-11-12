A „lex Kubatovként” emlegetett törvényjavaslat október 22-i benyújtását követően november 9-én az Országgyűlés Művelődési Bizottsága huszonkét pontból álló módosító indítványt terjesztett elő. A leglényegesebb változtatás a sporttörvénybe beilleszteni kívánt új rendelkezést érinti. Eszerint nemcsak az aktív politikai tisztséget betöltők, hanem azok a volt országgyűlési és európai parlamenti képviselők is összeférhetetlen helyzetbe kerülnének, akiknek mandátuma négy éven belül szűnt meg. A bizottsági indokolás világosan rögzíti, hogy a korlátozás a képviselői megbízatás megszűnésétől számított négy évig állna fenn.

Kubatov Gábort október végén újabb négy évre megválasztották a Ferencváros elnökévé

Fotó: Tumbász Hédi

A módosítás hátterében az eredeti szabályozás körüli jogértelmezési vita állhat. A korábbi tervezet ugyanis elsősorban a jelenleg is országgyűlési képviselőként tevékenykedő személyekre vonatkozott, Kubatov Gábor azonban már nem rendelkezik parlamenti mandátummal. Emiatt több sportjogász is megkérdőjelezte, hogy a Ferencváros elnöke egyáltalán a jogszabály hatálya alá eshet-e. Az új szövegezés ezt a bizonytalanságot szüntetné meg azzal, hogy a korábbi képviselőket külön nevesíti a kizáró okok között.

Mi lesz Kubatov Gáborral?

Kubatov Gábor korábban alkotmányossági aggályainak is hangot adott. Az FTC október 27-i tisztújító közgyűlését követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy már nem politikus, ezért szerinte kérdéses, hogy a jogszabály alkalmazható-e rá. Különösen a visszaható hatály problémáját emelte ki, és jelezte, hogy szükség esetén akár az Alkotmánybírósághoz is fordulhatnak. A klubelnök álláspontja szerint ugyanis komoly jogi kérdéseket vet fel, ha egy korábban megszűnt politikai megbízatáshoz utólag olyan következményeket kapcsolnak, amelyek egy már betöltött sportvezetői tisztség feladására kényszeríthetik az érintettet.

Nekem Magyarország miniszterelnöke számtalanszor volt Skybox-vendégem. Sokszor közösen néztünk mérkőzéseket. A miniszterelnök ugyanakkor jogász, szóval pontosan tudja, hogy a legfőbb hatalom az Országgyűlés kezében van, nem pedig az övében. Majd a parlament eldönti, hogy mit akarnak velem”

– mondta az Indexnek Kubatov Gábor, miután október végén újabb négy évre megválasztották a Ferencvárosi Torna Club elnökének.