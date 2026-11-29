A Ferencváros egykori közönségkedvence sem maradt csendben a magyar sportéletet érintő összeférhetetlenségi törvény elfogadása után. Böde Dániel hét éven át futballozott a Fradiban Kubatov Gábor elnöksége alatt, most pedig a közösségi oldalán állt ki korábbi klubja vezetője mellett. A paksi gólvágó ezúttal is a rá jellemző tömörséggel fogalmazott.

Böde Dániel egyértelmű üzenettel állt ki Kubatov Gábor mellett Fotó. Mediaworks

Böde Dániel ugyan 2019 nyarán elhagyta a Ferencvárost, de az Üllői úton eltöltött hét esztendő meghatározó időszaka volt a magyar válogatott támadó pályafutásának. A 40 éves csatár 2012-ben, alig egy évvel Kubatov Gábor elnökké választása után igazolt a fővárosi zöld-fehérekhez, amelyekkel két bajnoki címet és három Magyar Kupát is nyert, ráadásul NB I-es gólkirály lett.

Böde Dániel egyértelmű üzenettel állt ki Kubatov Gábor mellett

A ferencvárosi szurkolók egyik legnagyobb kedvence az FTC hivatalos összesítése szerint 297 mérkőzésen 131 gólt szerzett a zöld-fehérek színeiben, és kilenc trófeával gazdagította a klub történelmét. Böde most, több mint hét évvel a távozása után is fontosnak érezte, hogy megszólaljon a Ferencvárost érintő ügyben. A paksi támadó az Instagram-oldalán, egy 24 órán át elérhető történetben reagált a Lex Kubatovként emlegetett összeférhetetlenségi törvény elfogadására.

Meccs közben nem írják át a szabályokat. Küzdeni mindig, feladni soha!

– írta Böde Dániel.

A Lex Kubatov miatt veszélybe került a Fradi elnökének pozíciója

Mint arról az Origo is beszámolt, az Országgyűlés november 24-én 140 igen és 49 nem szavazattal elfogadta a Lex Kubatovként emlegetett sportvezetői összeférhetetlenségi törvényt. A szabályozás értelmében az 500-nál több igazolt sportolóval rendelkező egyesületekben és az országos sportszövetségekben politikusok nem tölthetnek be bizonyos vezetői tisztségeket, ráadásul a korlátozás politikai megbízatásuk megszűnése után még négy évig érvényben marad.

A törvény különösen érzékenyen érinti a Ferencvárost, amelynek élére október végén újabb négy évre választották meg a klubot 2011 óta irányító Kubatov Gábort. Az FTC elnöke alkotmányossági aggályai miatt a köztársasági elnökhöz fordult, arra kérve az államfőt, hogy a jogszabály aláírása helyett kezdeményezzen alkotmánybírósági vizsgálatot. Kubatov szerint ugyanis a törvény nem pusztán az ő személyét érinti, hanem a magyar sportegyesületek önállóságát is veszélyeztetheti.