Mint arról korábban beszámoltunk, az Országgyűlés 140 igen és 49 nem szavazattal elfogadta a „lex Kubatovként” emlegetett sportösszeférhetetlenségi törvényt, amely több jelentős magyar sportegyesület vezetésében is változást hozhat. A jogszabály értelmében az 500-nál több igazolt sportolóval rendelkező sportegyesületekben, valamint az országos sportszövetségekben politikusok nem tölthetnek be meghatározott vezető tisztségeket. A döntés következtében az október végén újraválasztott Kubatov Gábornak is távoznia kellhet a Ferencváros éléről. Az FTC elnöke a köztársasági elnökhöz fordult.

Kubatov Gábor a köztársasági elnökhöz szólt Fotó: MEDIAWORKS / Mediaworks

Kubatov Gábor a köztársasági elnökhöz szólt

Kubatov Gábor a köztársasági elnöknek címzett üzenetében hangsúlyozta, hogy nem csupán saját maga, hanem a Ferencváros, annak sportolói, edzői, tagjai és szurkolói, egy 127 éves közösség nevében is fellép a jogszabállyal szemben.

Az Országgyűlésnek benyújtott sportösszeférhetetlenségi törvényjavaslat és annak módosítása súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel. Ezt most nem indulatból mondom, ezt a jog nyelvén mondom

– fogalmazott a klubvezető. Kubatov szerint a rendelkezés sérti az egyesülési jogot, a törvény előtti egyenlőséget és a jogbiztonságot, valamint visszamenőleg írja felül a közösségek jogszerűen meghozott döntéseit.

A jogállam egyik alapköve a jogbiztonság. Az, hogy a szabályok kiszámíthatóak, hogy nem lehet őket utólag politikai érdek mentén átírni. Ha ez az alap megmozdul, minden megbillen, ami ráépül.

A Ferencváros elnöke kiemelte, hogy az ügy messze túlmutat a zöld-fehér klubon, hiszen valamennyi magyar sportegyesületet és civil közösséget érintő kérdéseket vet fel.

„Egy sportegyesület vezetőjéről a tagság dönt. Nem a kormány, nem a parlament, nem a politika. A tagság” – szögezte le Kubatov, majd hozzátette:

Ha ma egy törvény eldöntheti, hogy ki nem vezetheti a Ferencvárost, holnap bármelyik, még egyszer mondom, bármelyik egyesületről, bármelyik közösségről eldöntheti ugyanezt. Ez a javaslat ilyen precedenst teremt. És ez a precedens az egész magyar sport autonómiáját fenyegeti.

Az FTC elnöke az államfő egy korábbi kijelentését is felidézte.

Megválasztása körül azt mondta, nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. Mi ezt rendkívül komolyan vesszük. Azt hisszük, hogy Ön is.

Kubatov arra kérte a köztársasági elnököt, hogy éljen alkotmányos jogkörével, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jogszabály sérti a jogállam alapelveit, ne írja alá, hanem küldje meg az Alkotmánybíróságnak.

A klubvezető üzenete végén személyes hangot is megütött. Felidézte, hogy 55 éve töretlenül szurkol a Ferencvárosnak, valamint a klub történetének azon időszakát is, amikor a kommunista diktatúrában megfosztották nevétől és zöld-fehér színeitől.

Küzdeni mindig, feladni soha. Ez volt a mi alapelvünk, és én ez alatt a mondat alatt nőttem fel.