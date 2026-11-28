Újabb videóval jelentkezett közösségi oldalán a Ferencváros elnöke, aki ezúttal a klubhoz fűződő személyes kötődéséről és a jövőjéről beszélt. Kubatov Gábor elárulta, hogy a Fradi sportolói és a szülők közül is sokan arra kérik, hogy ne adja fel a küzdelmet. A klubelnök azt is elmondta, milyen szerepben tudná elképzelni magát a Ferencvárosnál, ha már nem tölthetné be az elnöki tisztséget.

Kubatov Gábor a végsőkig küzdene a Ferencvárosért Fotó: MEDIAWORKS / Mediaworks

Mint arról korábban beszámoltunk, az Országgyűlés 140 igen és 49 nem szavazattal elfogadta a „lex Kubatovként” emlegetett sportösszeférhetetlenségi törvényt, amely több magyar sportegyesület, köztük a Ferencváros vezetését is érintheti. Az október végén újabb négy évre megválasztott Kubatov Gábor az elmúlt napokban többször is megszólalt az ügyben, sőt a köztársasági elnökhöz is fordult, mivel álláspontja szerint a jogszabály visszamenőleges hatálya alkotmányossági aggályokat vet fel.

Kubatov Gábor a végsőkig küzdene a Ferencvárosért

A Fradi elnöke a közösségi oldalán közzétett legújabb videójában arról is beszélt, milyen visszajelzéseket kap a klub sportolóitól és a szülőktől a kialakult helyzetben.

Azt azért érdemes tudni, hogy ebben a klubban szülők állítanak meg, hogy elnök úr, ne hagyja abba, ne adja fel, és sportolók mondják, hogy elnök úr, maga nélkül nem fog működni az egész. Most ebben nem vagyok száz százalékig biztos, de sokan kérik azt, hogy én küzdjek értük

– fogalmazott Kubatov Gábor.

Az FTC elnöke felidézte, hogy már egészen kisgyermekként a zöld-fehéreknek szurkolt, és az elmúlt évtizedek során a Ferencváros a kitartásra is megtanította.

Én 55 éve vagyok Fradi-szurkoló. Azt biztosan tudom, hogy már ötéves koromban is Fradi-szurkoló voltam. Ez a klub engem mindig arra tanított, hogy a legvégsőkig kell küzdeni. És én ezt meg is fogom tenni ezért a közösségért

– mondta a klubelnök.

Kubatov Gábor arról is beszélt, hogy továbbra is számos elképzelése van a Ferencváros jövőjével kapcsolatban. A klubelnök szavaiból az is kiderült, hogy a Fradihoz való kötődése nem az elnöki tisztségtől függ, és akkor is az egyesület mellett maradna, ha egészen más szerepben kellene folytatnia a munkát.

Van még egy csomó ötletem, majd meglátjuk, hogy ezek az ötletek célravezetők-e, de szerintem nekem ezt tovább kell csinálnom, tovább kell szolgálnom ezt a klubot. Lehet, hogy csak kertészként, de akkor is szolgálni fogom ezt a klubot

– zárta gondolatait Kubatov Gábor.