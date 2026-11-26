A Ferencváros nem kizárólag a labdarúgásról szól, a klubban húsz szakosztály működik, amelyekben több ezer sportoló készül nap mint nap – írja legújabb Facebook posztjában Kubatov Gábor, az FTC elnöke, aki a közösségi oldalán részletes számokkal mutatta be az egyesület tevékenységét, finanszírozását és eredményeit, hangsúlyozva, hogy a Fradi jelentős szerepet vállal a magyar sportéletben „Hergelés helyett számok és tények!" - kezdte a posztot az elnök.

Kubatov Gábor rendkívül boldog volt a lefújás után

Fotó: Tumbász Hédi

A klubvezető közlése szerint az FTC húsz szakosztályában összesen 3351 igazolt sportoló sportol, mellettük további több mint 600 ember végez rendszeres sporttevékenységet a klub létesítményeiben. A Fradi tehát naponta közel négyezer embernek biztosít sportolási lehetőséget. A szakosztályok között a labdarúgás mellett az úszás, a torna, az atlétika, a triatlon és a vívás is jelentős létszámmal képviselteti magát.

Kubatov Gábor kiemelte, hogy az egyesületnek 259 válogatott kerettag sportolója van, közülük 119-en a felnőtt-, 140-en pedig az utánpótlás-válogatottakban szerepelnek. A klubelnök a finanszírozásról is beszámolt: 2022 és 2026 között 15 egyéni és nem olimpiai szakosztály összesen 4,36 milliárd forintot költött, amelynek több mint felét a Fradi saját forrásból fedezte.

Kubatov Gábor kiemelte az eredményeket

Az FTC elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a Sportegyesületek Országos Szövetségének 2025-ös rangsorában a klub a második helyen végzett, miközben négy látványcsapatsportágban is működtet női és férfi szakágakat, utánpótlás- és felnőttszinten egyaránt.

A labdarúgócsapat nemzetközi eredményeit is kiemelte: 2022 óta ötször jutott be valamelyik európai kupasorozat főtáblájára, három alkalommal pedig tovább is jutott onnan. Kubatov szerint az élsport nemcsak eredményeket és sikereket jelent, hanem a tömegsportot is erősíti, közösséget épít, és példát mutat a fiataloknak.