Nem ül tárgyalóasztalhoz csütörtökön a Ferencváros és az MVM, miután Bertalan Zsolt, az állami energetikai vállalat vezérigazgatója lemondta a Kubatov Gáborral tervezett találkozót. Az FTC elnöke a Facebook-oldalán számolt be a fejleményről, amely komoly bizonytalanságot jelenthet a klub jövője szempontjából.

Kubatov Gábor az MVM vezetőjével tárgyalt volna csütörtökön Fotó: Tumbász Hédi

Az MVM 2018 óta támogatja a Ferencvárost, a hosszú távú szponzori szerződés folytatása azonban kérdésessé vált. A Reuters korábbi értesülései szerint a megállapodás 2024 és 2026 között évente mintegy 12 millió eurót, vagyis körülbelül 4,5 milliárd forintot ért. Az állami vállalat a szerződés felülvizsgálatáról döntött, a csütörtöki egyeztetésnek ezért különösen nagy jelentősége lett volna.

Kubatov Gábor a szurkolók támogatását is kérte

Kubatov Gábor néhány nappal korábban még bizakodóan beszélt a folytatás lehetőségéről, és a szurkolók támogatását is kérte a tárgyalások előtt. A klubnak különösen fontos lenne a jelentős szponzori bevétel megőrzése, hiszen Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója szeptemberben elárulta: a mostani idényre már 30 százalékkal csökkentették a labdarúgók bérköltségét.

A Fradi elnöke csütörtök reggel rövid Facebook-bejegyzésben közölte a hírt: „Bertalan Zsolt, az MVM vezérigazgatója lemondta a mai találkozónkat” – írta, egy sírós emojival kiegészítve a posztot. Egyelőre nem tudni, mikor kerülhet sor az egyeztetésre.

A Fradi csütörtökön 21 órától a Celjét fogadja az Európa-ligában.