Viszonylag kiegyenlített játékkal indult az FTC-Paks találkozó, és bár a folytatásban valamivel többször jutott el a paksi kapu előteréig a házigazda, igazán veszélyes szituációt a szünetig egyik fél sem tudott kialakítani. Aztán a szünet után nagyobb sebességre kapcsolt a Fradi, és Yusuf fejesével előnybe került, majd a ráadásban Zachariassen állította be a 2-0-s végeredményt. Kubatov Gábor, az FTC elnöke a meccs után már a jövő heti, AC Milan elleni találkozót is megemlítette.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke elégedett lehetett a Paks elleni siker után Fotó: Tumbász Hédi

FTC-Paks 1-0 (0-0)

Kubatov Gábor fontos sikerről beszélt

A Ferencváros hazai környezetben továbbra is veretlen a pontvadászatban, három döntetlen után másodszor gyűjtötte be a három pontot. A Paks először maradt lőtt gól nélkül a szezonban. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor a győzelem után már az AC Milan elleni jövő heti meccsre fókuszált.

„Fontos 3 pont a Groupamában! Szép volt, fiúk! Irány a San Siro!" - írta Kubatov Gábor a Facebook oldalán.

A Fradi november 5-én, csütörtökön (18.45) az AC Milan otthonában lép fel az Európa-liga alapszakaszának meccsén. A magyar csapat három forduló után, maximális teljesítménnyel, kilenc ponttal várja a folytatást az EL-ben.