Az Országgyűlés 2026. november 24-én (140 igen, 49 nem szavazattal) elfogadta a sport területén működő szervezetekre vonatkozó összeférhetetlenségi és integritási szabályokról szóló törvényt. Az érintettek nem tölthetnek be vezető tisztséget (pl. elnök, elnökségi tag) olyan sportegyesületben vagy országos sportszövetségben, amelynek igazolt sportolói létszáma eléri az 500 főt. Kubatov Gábor, az FTC elnöke pénteken egy új videóval reagált a törvényre.

Kubatov Gábor

Fotó: Tumbász Hédi

Kubatov Gábor és a Lex Kubatov

A “Lex Kubatov” összeférhetetlenségi törvény visszamenőleges hatályát az alkotmánynak nem szabad engedélyeznie! – írja a Facebook oldalán Kubatov Gábor, aki a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondja, nem tudja, miért az ő nevével emlegetik az új, összeférhetetlenségi törvényt.

"Ezt nem tudom eldönteni. Ezt majd tőlük kérdezzék meg, hogy miért így nevezik a törvényt. Sokáig azt mondták, hogy ez nem egy személyre szabott jogalkotás, de ma valamelyik tiszás képviselő volt olyan kedves kiírni, hogy elfogadtuk a Lex Kubatovot és boldog volt ettől. Én nem vagyok politikus, az elmúlt négy évben nem voltam. Azt mondják, hogy ez egy összeférhetetlenségi törvény, de nincs meg az a lehetőségem, hogy én válasszak, mert nem tudom azt választani.

Mert ha négy évvel ezelőtt szólnak, akkor az egy releváns döntés. "Kérem, figyeljenek oda, mert négy év múlva olyan döntés fog születni, hogy ön már nem lehet sportvezető, esetleg ha politikus marad."

De nem ez történt. Ezért aztán rácsodálkozik az ember, és tulajdonképpen a jogszerűséget kérdőjelezi meg, mert valójában az a helyzet, hogy ez visszamenőleges jogalkotás, amit szerintem az alkotmány nem engedélyez" – írta a Fradi elnöke.