Mint arról korábban beszámoltunk, az Országgyűlés elfogadta a „lex Kubatovként” emlegetett sportösszeférhetetlenségi törvényt, amely több magyar sportegyesület vezetésében is változást hozhat. A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a döntés miatt a köztársasági elnökhöz fordult, most pedig a Fidesz is közleményben reagált a jogszabály elfogadására.

Kubatov Gábor is üzent a köztársasági elnöknek

Fotó: Tumbász Hédi

A Fidesz szerint beláthatatlan következményekkel járhat a lex Kubatov

A párt közleményében hangsúlyozta, hogy a megszavazott törvény nemcsak a Ferencvárost és Deutsch Tamást érinti, hanem számos más sportegyesületet és szövetséget is. A Fidesz önkényesnek és személyre szabottnak nevezte a törvényalkotást.

Nem lehet például vezetője vagy vezető tisztségviselője egy szövetségnek az az olimpiai bajnokunk vagy világhírű sportolónk, aki a törvény szerinti tiltás hatálya alá esik

– írták. A Fidesz élesen bírálta Magyar Pétert is a döntés miatt.

Magyar Péter öncélú bosszúhadjáratának a következményei beláthatatlanok a magyar versenysportra, szabadidősportra, utánpótlás-nevelésre nézve

– fogalmaztak.

A párt egyúttal kilátásba helyezte, hogy a későbbiekben megváltoztatja a most elfogadott jogszabályt.