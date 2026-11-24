Mint arról korábban beszámoltunk, az Országgyűlés elfogadta a „lex Kubatovként” emlegetett sportösszeférhetetlenségi törvényt, amely több magyar sportegyesület vezetésében is változást hozhat. A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a döntés miatt a köztársasági elnökhöz fordult, most pedig a Fidesz is közleményben reagált a jogszabály elfogadására.
A Fidesz szerint beláthatatlan következményekkel járhat a lex Kubatov
A párt közleményében hangsúlyozta, hogy a megszavazott törvény nemcsak a Ferencvárost és Deutsch Tamást érinti, hanem számos más sportegyesületet és szövetséget is. A Fidesz önkényesnek és személyre szabottnak nevezte a törvényalkotást.
Nem lehet például vezetője vagy vezető tisztségviselője egy szövetségnek az az olimpiai bajnokunk vagy világhírű sportolónk, aki a törvény szerinti tiltás hatálya alá esik
– írták. A Fidesz élesen bírálta Magyar Pétert is a döntés miatt.
Magyar Péter öncélú bosszúhadjáratának a következményei beláthatatlanok a magyar versenysportra, szabadidősportra, utánpótlás-nevelésre nézve
– fogalmaztak.
A párt egyúttal kilátásba helyezte, hogy a későbbiekben megváltoztatja a most elfogadott jogszabályt.
„Hazugságokra alapozott, óriási károkat okozó döntés, amely minden demokratikus normával szembemegy, s amelyet a Tisza elmúltával meg kell, és meg is fogunk változtatni. Újra szabaddá tesszük az egyesületek és szövetségek működését” – zárta közleményét a Fidesz.