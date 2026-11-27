Négy győzelem után először veszített pontokat a Ferencváros az Európa-liga idei alapszakaszában, miután csütörtök este 0–0-s döntetlent játszott a szlovén bajnok Celjével a Groupama Arénában. Borbély Balázs együttese több nagy helyzetet is kialakított, ám az idényben először maradt gól nélkül a nemzetközi porondon. Kubatov Gábor reakciója alapján a klubelnökben is komoly hiányérzet maradt a lefújást követően.

Kubatov Gábor csalódottan vette tudomásul, hogy a Ferencváros nem tudott nyerni a Celje ellen

Fotó: fradi.hu

Kubatov Gábor üzent a Fradi pontvesztése után

A zöld-fehérek az elmaradt győzelem ellenére is történelmet írtak, hiszen sorozatban a 13. európai kupamérkőzésükön maradtak veretlenek, amire korábban még nem volt példa a klub történetében.

„A gól ma sehogy sem akart jönni…” – írta a Facebook-oldalán a Ferencváros elnöke, aki egy rövid videót is megosztott a mérkőzés után.

Szóval ez a tizenharmadik meccsünk veretlenül. Sokkal több volt benne. Az ember megőrül ettől, de küzdeni mindig, feladni soha! Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!

– fogalmazott Kubatov Gábor.

Az FTC öt forduló után 13 ponttal áll az Európa-liga alapszakaszában, amelyben legközelebb december 10-én a lengyel Lech Poznan vendégeként lép pályára.