Elfogadta az Országgyűlés a „lex Kubatovként” emlegetett összeférhetetlenségi törvényt, amely jelentősen átalakíthatja több magyar sportegyesület vezetését. A jogszabály 140 igen és 49 nem szavazatot kapott, tartózkodás nem volt.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az új rendelkezés szerint politikusok nem lehetnek elnökök vagy elnökségi tagok az 500-nál több igazolt sportolóval rendelkező sportegyesületeknél, valamint az országos sportszövetségek vezetésében sem vállalhatnak ilyen szerepet. A korlátozás ráadásul nem ér véget automatikusan a politikai megbízatás megszűnésével: további négy évig érvényben marad – írja a csakfoci.hu.

Kubatov Gábor bízik a köztársasági elnöki vétóban

A törvény különösen érzékenyen érintheti a Ferencvárost, hiszen a klub élére október végén ismét Kubatov Gábort választották meg. Amennyiben a szabályozás hatályba lép, a jelenlegi elnöknek távoznia kellhet a posztjáról. Korábban jelezte, hogy bízik a köztársasági elnöki vétóban, és szükség esetén alkotmánybírósági eljárást is kezdeményezhet. A jogszabály visszamenőleges hatálya és az egyesülési szabadság kérdése ugyanis további jogi vitákat vethet fel.

Nem csak a Fradi kerülhet nehéz helyzetbe: a szabályozás az MTK vezetésében szerepet vállaló Deutsch Tamást, a Honvédhoz kötődő Szijjártó Pétert, valamint a mezőkövesdi futballban érintett Tállai Andrást is érintheti. A döntés következményei tehát több jelentős magyar sportegyesületnél is érezhetőek lehetnek.