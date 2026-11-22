Megszakadt a Ferencváros nagyszerű veretlenségi sorozata a labdarúgó NB I 14. fordulójában. Borbély Balázs együttese a Groupama Arénában 3–1-es vereséget szenvedett a bajnoki címvédő ETO FC-től, amely már a 27. másodpercben vezetést szerzett Luka Kulenovic góljával. A fővárosiak Bamidele Yusuf révén ugyan egyenlítettek, de a győri támadó újabb találata, majd Jewison Bennette hosszabbításban szerzett gólja eldöntötte a rangadót. A vereséggel Kubatov Gábor klubjának 22 tétmérkőzéses veretlenségi sorozata ért véget, ráadásul a győriek átvették a vezetést a bajnoki tabellán.

Kubatov Gábor már a csütörtöki Európa-liga-mérkőzésre koncentrál

Fotó: Kubatov Gábor/Facebook

Kubatov Gábor üzent a Fradi veresége után

A lefújást követően a Ferencváros elnöke a Facebook-oldalán jelentkezett be egy rövid videóval, amelyhez mindössze ennyit írt:

Csütörtökön folytatjuk!

A klubvezető a felvételen sem dramatizálta túl a váratlan vereséget, és már a következő mérkőzésre helyezte a hangsúlyt.

Huszonkét meccsenként becsúszhat egy vereség. Majd javítunk csütörtökön. Akkor is, azért is hajrá, Fradi!

– fogalmazott Kubatov.

A zöld-fehéreknek nem kell sokáig várniuk a javítási lehetőségre, ugyanis november 26-án, csütörtökön 21 órától a szlovén NK Celjét fogadják az Európa-liga ligaszakaszának ötödik fordulójában.

Az FTC az európai kupaporondon továbbra is remekül szerepel, legutóbb az AC Milan otthonában aratott emlékezetes győzelmet.