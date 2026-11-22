Leandro Paredes együttese, a Boca Juniors szombaton 2–0-ra legyőzte a brazil Atlético Mineirót a Copa Sudamericana döntőjében, így 18 év után ünnepelhetett ismét nemzetközi kupagyőzelmet. A mérkőzést követő ünneplést azonban drámai jelenetek árnyékolták be.
Leandro Paredes a kamerák előtt ájult el
A 32 éves argentin középpályás éppen a DSports riporterének, Marcelo Benedettónak nyilatkozott, amikor váratlanul rosszul lett, és a földre zuhant. A közelben tartózkodók azonnal a segítségére siettek, a közvetítést pedig megszakították.
Mint kiderült, Paredest már a mérkőzés közben is megviselte a Barranquillában uralkodó hőség és a rendkívül magas páratartalom. Az 58. percben le kellett cserélni, a kispadon pedig csapattársai legyezték, miközben jeget tettek a tarkójára.
A rosszullét után a futballista hamar magához tért, és saját lábán hagyta el az interjú helyszínét. Elővigyázatosságból klinikára szállították, ahol kivizsgálták, majd hazaengedték. Paredes az Instagramon is megnyugtatta a szurkolókat, a Boca Juniors pedig videón mutatta meg, amint visszatér a csapattársaihoz.