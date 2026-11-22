Leandro Paredes együttese, a Boca Juniors szombaton 2–0-ra legyőzte a brazil Atlético Mineirót a Copa Sudamericana döntőjében, így 18 év után ünnepelhetett ismét nemzetközi kupagyőzelmet. A mérkőzést követő ünneplést azonban drámai jelenetek árnyékolták be.

Leandro Paredes kupagyőzelmet ünnepelhetett a Boca Juniorsszal

Fotó: Raúl Arboleda/AFP

Leandro Paredes a kamerák előtt ájult el

A 32 éves argentin középpályás éppen a DSports riporterének, Marcelo Benedettónak nyilatkozott, amikor váratlanul rosszul lett, és a földre zuhant. A közelben tartózkodók azonnal a segítségére siettek, a közvetítést pedig megszakították.

EL SUSTO DE PAREDES Leandro lo dejó todo, hasta la última gota de esfuerzo, y en la nota con @m_benedetto se desvaneció. El capitán de Boca está bien y se retiró de la nota por sus propios medios. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS https://t.co/WXl3yxygUX — DSPORTS (@DSports) November 22, 2026

Mint kiderült, Paredest már a mérkőzés közben is megviselte a Barranquillában uralkodó hőség és a rendkívül magas páratartalom. Az 58. percben le kellett cserélni, a kispadon pedig csapattársai legyezték, miközben jeget tettek a tarkójára.

A rosszullét után a futballista hamar magához tért, és saját lábán hagyta el az interjú helyszínét. Elővigyázatosságból klinikára szállították, ahol kivizsgálták, majd hazaengedték. Paredes az Instagramon is megnyugtatta a szurkolókat, a Boca Juniors pedig videón mutatta meg, amint visszatér a csapattársaihoz.