Visszavonta a Labdarúgó-szövetség Leny Yoro piros lapját, amelyet a Manchester United védője a Liverpool elleni rangadón kapott. A szabálytalansága miatt megítélt szabadrúgásból Szoboszlai Dominik gólt lőtt, a hazaiak pedig végül 4-0-ra nyertek. Howard Webb, a játékvezetők főnöke továbbra is helyesnek tartja a kiállítást.

Leny Yoro és Isak találkozása piros lapot ért Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Sam Barrott játékvezető azért küldte le a pályáról Yorót, mert a védő 17 méterre a kaputól szabálytalankodott a Liverpool támadójával, Alexander Isakkal szemben. A svéd csatár egy ívelt labdára rajtolt, ám rosszul vette át, a játékszer valószínűleg Senne Lammenshez, a Manchester United kapusához gurult volna, ha Yoro nem állítja meg Isakot – írja a BBC.

Leny Yoro piros lapja

A manchesteriek vezetőedzője, Mauricio Pochettino úgy érezte, a kiállítás alapvetően befolyásolta a találkozó alakulását. A Manchester United hétfőn jelezte fellebbezéséi szándékát.

„A labda nem volt Isak irányítása alatt. Amikor látta, hogy nem sikerült jól az átvétel, lelassított. Ekkor érkezett Yoro hátulról, Isak pedig elesett. Mindannyian futballozunk, tudjuk, hogy ez nem volt szándékos. Ez soha nem lehet szabálytalanság” – vélekedett Pochettino.

Az angol szövetség végül helyt adott a Manchester United álláspontjának, így Yoro pályára léphet a Brentford elleni, szombati bajnokin az Old Traffordon.

Howard Webb, korábbi játékvezető ugyanakkor a Sky Sports Mic'd Up című műsorában megvédte a játékvezetőt. Szerinte Barrott jól döntött, amikor kiállította a francia védőt.

„Úgy gondolom, az emberek többsége helyes döntésnek tartaná ezt, hiszen Isak nagy sebességgel indult meg a labda felé” – mondta a játékvezetők főnöke.