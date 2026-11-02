Spanyolországban folytatja pályafutását a másodosztályú DVTK magyar labdarúgója. Lichy Kristóf József a Siello FC együtteséhez szerződött, ahol hosszú távú szakmai fejlődés és a spanyol profi futballba való fokozatos beépülés várhat rá.

Lichy Kristóf József Spanyolországban fejlődhet tovább Fotó: Siello FC

A mindössze 20 éves, belső védőként és szélső védőként egyaránt bevethető játékos spanyol klubhoz vezető útja a Siello Group Agency és a KA Sports Consulting együttműködésének köszönhetően kapott új lendületet. Kristóf a teljes felkészülési időszakot a Siello FC első csapatával dolgozta végig, ahol teljesítményével és hozzáállásával egyaránt felhívta magára a szakmai stáb figyelmét.

Lichy Kristóf fontos szerepet kaphat

A spanyol együttes komoly ambíciókkal építi jövőjét: a klub hosszú távú céljai között a spanyol negyedosztály elérése, majd a harmadosztály is szerepel. Ebben a fejlődési projektben a fiatal magyar védőnek is fontos szerepet szánhatnak. A szakmai stáb elképzelései szerint Lichy Kristóf fokozatosan épülhet be a spanyol felnőttfutballba. Ennek első lépéseként a szezon kezdete óta rendszeres játéklehetőséget kap a Siello FC második csapatában, ahol folyamatosan bizonyíthatja, hogy készen áll a következő szintre.

A fejlődési út következő állomása akár az első csapatban történő bemutatkozás is lehet. Ez újabb jelentős mérföldkövet jelentene a fiatal magyar labdarúgó karrierjében, hiszen a Siello FC első csapatával olyan ellenfelek ellen is lehetősége nyílhat pályára lépni, mint a Rayo Vallecano B, a Leganés B vagy a CF Fuenlabrada.