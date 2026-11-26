A Lille-Bayern München BL-mérkőzésen a németek sérülések miatt megtizedelve – többek között az aranylabdás Harry Kane hiányzott – léptek pályára, és ez bizony meg is látszott a játékukon. A vendégek ugyan Dayot Upamecano góljával még vezettek, a második félidőben azonban összeomlottak, és elszenvedték első vereségüket az idei BL-szezonban.

Lille-Bayern München: váratlan pofonba szaladtak bele a németek

Fotó: x.com/FCBayern/

Lille-Bayern München: komikus öngól okozta a németek vesztét

A német sajtó meglehetősen kritikus volt a Bayern veresége után. A Süddeutsche Zeitung szerint a sérülésekkel sújtott müncheni csapat az első félidőben még jól futballozott, a szünet után azonban összeomlott. A lap külön kitért Aleksandar Pavlovic szürreális öngóljára, amely végül eldöntötte a mérkőzést:

Ethan Mbappé a kapufát találta el, de a kipattanó labdát a Bayern középpályása a saját kapujába ügyetlenkedte.

Az Eurosport német kiadása is Pavlovic komikus öngólját hangsúlyozta, amely megpecsételte a Bayern sorsát. A portál szerint a müncheni csapat a sérülések miatt rendkívül nehéz helyzetben volt, a második félidőben pedig kifejezetten gyenge teljesítményt nyújtott. Az egyenlítés után a Bayern védekezése egyre bizonytalanabbá vált, a letámadás nem működött megfelelően, és a csapat szerkezete is megbomlott.

LILLE 2-1 BAYERN 💪 MBAPPÉ MISSED, BUT PAVLOVIĆ SCORED AN OWN GOAL 😱 https://t.co/ZSjnSjh6EI — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 25, 2026

A SPORT1 meglehetősen szigorúan értékelte a Bayern játékosainak teljesítményét. A lap egyéni értékelésében három futballistának – Nathaniel Brownnak, Lennart Karlnak és Konrad Laimernek – is ötöst adott, vagyis a német osztályozási rendszerben kifejezetten gyenge teljesítménynek minősítette a szereplésüket.

Max Eberl sportigazgató is megszólalt a vereség után, az 53 éves szakember azt hangsúlyozta, hogy nem keresnek kifogásokat,

szembe kell nézniük a helyzettel.

A Bayern öt forduló elteltével mindössze a 15. helyen szerénykedik a tabellán, így jelen állás szerint playoffot kellene játszania a nyolcaddöntőbe kerülésért.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:

Lille-Bayern München 2-1 (0-1)

gól: Ueada (62.), Pavlovic (65., öngól), illetve Upamecano (15.)

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