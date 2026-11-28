Nem volt még arra példa, hogy Lionel Messi és Cristiano Ronaldo csapattársként, egymás oldalán lépjenek pályára egy futballmérkőzésen. Hamarosan ez is megtörténhet, méghozzá a 76-szoros argentin válogatott Carlos Téveznek köszönhetően.

Lionel Messi és Cristiano Ronaldo egy csapatban?

Fotó: marca.com

Lionel Messi és Cristiano Ronaldo csapattársak lehetnek

A Manchester United és a Juventus korábbi sztárcsatárának december 20-án, a Buenos Aires-i La Bombonera Stadionban lesz a búcsúmeccse, és szeretné, ha korábbi csapattársai pályára lépnének a nagy eseményen. Messi részvétele már biztosnak tűnik, a világbajnok klasszis elfogadta Tévez meghívását, Ronaldo döntése azonban még várat magára.

„Jókat fogok nevetni, amikor Messit vagy Cristianót nézem, ahogy Rolando, azaz Flaco Schiavi ellen játszanak. Schiavi még látni sem fogja őket! Azt mondom neki:

Készülj fel, mert észre sem veszed, hogy jönnek. Úgy fognak a földre küldeni, hogy csak pislogsz!”

– üzente Tévez a Boca Juniors legendájának, az 53 éves Rolando „Flaco” Schiavinak.

🚨🚨 CARLOS TÉVEZ 🇦🇷 VEUT FAIRE JOUER LIONEL MESSI 🇦🇷 ET CRISTIANO RONALDO 🇵🇹 DANS LA MÊME ÉQUIPE POUR SON JUBILÉ ! 🤯 Messi a confirmé sa présence le 20 décembre à la Bombonera. Tévez attend désormais la réponse de CR7. S’il accepte, ce sera la PREMIÈRE FOIS que Messi et Ronaldo porteront le même maillot. Gianluigi BUFFON 🇮🇹, Juan Román RIQUELME 🇦🇷 et Rio FERDINAND 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 sont aussi attendus. 🗞️ @TyCSports — Actu Foot (@ActuFoot_) November 26, 2026

Messi mellett már biztosnak tűnik Rio Ferdinand, Martín Palermo, Sergio Agüero, Leandro Paredes, valamint a legendás kapus, Gianluigi Buffon részvétele is a búcsúmeccsen.

Tévez a Boca Juniorsban kezdte pályafutását, majd az ikonikus argentin klubból is vonult vissza. Közben futballozott a brazil Corinthiasban, a Premier League-ben három csapatban, a West Hamben, a Manchester Unitedben és a Manchester Cityben is megfordult. Legnagyobb sikereként Sir Alex Ferguson együttesével Bajnokok Ligáját nyert, később a Juventust is megjárta, de még Kínában is légióskodott, Sanghajban a világ legjobban fizetett labdarúgója volt.