A legnagyobb hazugság, amit egy labdarúgó mondani szokott – erre keresték a megfejtést a Fradinál, és jobbnál jobb válaszok születtek. A többség szerint egy játékos akkor nem mond igazat, ha az egészségi állapotáról érdeklődnek, és úgy fogalmaz, hogy nem fáj a lába, jól van, és el sem fáradt. Jonathan Levi szerint az is kamu, ha valaki azt nyilatkozza, hogy nem izgul a mérkőzések előtt. Ifjabb Lisztes Krisztián pedig egy megmosolyogtató választ adott a legnagyobb hazugságot firtató kérdésre.

Lisztes Krisztián is megszólalt arról, szerinte mi egy labdarúgó legnagyobb hazugsága

Fotó: fradi.hu

Lisztes Krisztián, Jonathan Levi és Corbu Máriusz a labdarúgók legnagyobb hazugságáról

A Fradi több labdarúgója, Varga Ádám, Botka Endre, Matús Bero és Lenny Joseph is egyetértett abban, hogy egy labdarúgó általában az egészségügyi állapotáról szokott hazudni: nem fáj a lába, jól van és nem fáradt el. A csapat svéd játékosa, Jonathan Levi más véleményen van.

Amikor azt mondják, hogy nem vagyok ideges, nyugodt vagyok a meccsek előtt, mert mindenki izgul, szóval ez a legnagyobb hazugság számunkra

– fogalmazott a Fradi Instagram-oldalára feltöltött videóban a 30 éves labdarúgó.

Corbu Máriusz a kérdés hallatán viccesre vette a figurát, és szerinte az a legnagyobb kamu, amikor egy játékos azt mondja, hogy vitte volna a Barcelona.

Legnagyobb hazugság, amit mondunk? Nincs időm semmire, sok időnk van mindenre

– ezt pedig már ifjabb Lisztes Krisztián mondta széles mosollyal az arcán.