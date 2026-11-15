Trent Alexander-Arnold korábban nemcsak a Liverpool egyik legjobbja volt, hanem saját nevelésű játékosként igazi közönségkedvencnek számított az Anfielden. Az angol válogatott játékos azonban 2025 tavaszán nem hosszabbította meg a szerződését, így nyáron szabadon igazolható játékosként aláírt a Real Madridhoz.

A Liverpool korábbi sztárja egyelőre nem váltotta meg a világot Madridban

Fotó: Alberto Gardin / NurPhoto via AFP

Alexander-Arnold azért is választotta a Real Madridot, mert úgy gondolta, hogy a spanyol sztárcsapat játékosaként esélye lesz megnyernie az Aranylabdát, azonban nem jöttek be a számításai. Az angol válogatott játékost az első szezonjában sérülések hátráltatták, így csupán 1794 játékpercet tudott a pályán tölteni, és nem tudta stabilan beverekedni magát a csapatba.

Idén nyáron aztán a Real Madrid leigazolta a holland válogatott Denzel Dumfriest, valamint az uruguayi Federico Valverdét is előbb veszik számításba jobbhátvédként, mint Alexander-Arnoldot, így az angol játékos hamarosan távozhat a Real Madridtól.

Trent Alexander-Arnold visszatérhet Liverpoolba?

Ha Alexander-Arnold Liverpoolban maradt volna, minden bizonnyal most is alapember lenne az Anfielden, mivel Andoni Iraola szereti, ha a szélsőhátvédek aktívan részt vesznek a támadásokban.

Távozása azonban azt eredményezte, hogy Arne Slot az előző szezon jelentős részében jobbhátvéd nélkül maradt, köszönhetően Jeremie Frimpong és Conor Bradley számos sérülésének.

Idén nyáron a Liverpool kölcsönben megszerezte a Barcelonától az uruguayi Ronald Araujót, aki egészen jól teljesít a jobb oldalon, pedig alapvetően középhátvéd a posztja. A kölcsönszerződése azonban csupán egy szezonra szól, így a jövője továbbra is bizonytalan. Mindezek miatt a Liverpoolt ismét kapcsolatba hozták Alexander-Arnolddal, akinek minden bizonnyal csapatot kell keresnie magának, mivel a 2026/27-es szezonban mindössze 435 percnyi játékidőt kapott José Mourinhótól.

Fabrizio Romano, az átigazolások terén rendre jól értesült olasz újságíró most friss híreket osztott meg arról, hogyan viszonyul a Liverpool korábbi játékosának visszacsábításához.

Az elmúlt hetekben rengeteg pletyka és hír jelent meg arról, hogy Trent akár már a januári átigazolási időszakban távozhat a Real Madridtól. Angliából pedig olyan hírek is érkeztek, amelyek egy esetleges liverpooli visszatéréssel hozták összefüggésbe. Szeretnék azonnal tisztázni valamit: jelenleg egyáltalán nincs semmilyen kapcsolatfelvétel Trent Alexander-Arnold, a Real Madrid és a Liverpool között. Semmi ilyesmi”

– iédzi az Anfield Watch az olasz transzfergurut.