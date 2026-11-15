Trent Alexander-Arnold korábban nemcsak a Liverpool egyik legjobbja volt, hanem saját nevelésű játékosként igazi közönségkedvencnek számított az Anfielden. Az angol válogatott játékos azonban 2025 tavaszán nem hosszabbította meg a szerződését, így nyáron szabadon igazolható játékosként aláírt a Real Madridhoz.
Alexander-Arnold azért is választotta a Real Madridot, mert úgy gondolta, hogy a spanyol sztárcsapat játékosaként esélye lesz megnyernie az Aranylabdát, azonban nem jöttek be a számításai. Az angol válogatott játékost az első szezonjában sérülések hátráltatták, így csupán 1794 játékpercet tudott a pályán tölteni, és nem tudta stabilan beverekedni magát a csapatba.
Idén nyáron aztán a Real Madrid leigazolta a holland válogatott Denzel Dumfriest, valamint az uruguayi Federico Valverdét is előbb veszik számításba jobbhátvédként, mint Alexander-Arnoldot, így az angol játékos hamarosan távozhat a Real Madridtól.
Trent Alexander-Arnold visszatérhet Liverpoolba?
Ha Alexander-Arnold Liverpoolban maradt volna, minden bizonnyal most is alapember lenne az Anfielden, mivel Andoni Iraola szereti, ha a szélsőhátvédek aktívan részt vesznek a támadásokban.
Távozása azonban azt eredményezte, hogy Arne Slot az előző szezon jelentős részében jobbhátvéd nélkül maradt, köszönhetően Jeremie Frimpong és Conor Bradley számos sérülésének.
Idén nyáron a Liverpool kölcsönben megszerezte a Barcelonától az uruguayi Ronald Araujót, aki egészen jól teljesít a jobb oldalon, pedig alapvetően középhátvéd a posztja. A kölcsönszerződése azonban csupán egy szezonra szól, így a jövője továbbra is bizonytalan. Mindezek miatt a Liverpoolt ismét kapcsolatba hozták Alexander-Arnolddal, akinek minden bizonnyal csapatot kell keresnie magának, mivel a 2026/27-es szezonban mindössze 435 percnyi játékidőt kapott José Mourinhótól.
Fabrizio Romano, az átigazolások terén rendre jól értesült olasz újságíró most friss híreket osztott meg arról, hogyan viszonyul a Liverpool korábbi játékosának visszacsábításához.
Az elmúlt hetekben rengeteg pletyka és hír jelent meg arról, hogy Trent akár már a januári átigazolási időszakban távozhat a Real Madridtól. Angliából pedig olyan hírek is érkeztek, amelyek egy esetleges liverpooli visszatéréssel hozták összefüggésbe. Szeretnék azonnal tisztázni valamit: jelenleg egyáltalán nincs semmilyen kapcsolatfelvétel Trent Alexander-Arnold, a Real Madrid és a Liverpool között. Semmi ilyesmi”
– iédzi az Anfield Watch az olasz transzfergurut.
Romano hangsúlyozta, hogy Alexander-Arnold teljes mértékben a Real Madridra összpontosít, és a Liverpoollal semmilyen kapcsolatfelvétel vagy tárgyalás nem zajlik.
Bár Alexander-Arnold és a Liverpool elválása nem éppen ideális körülmények között történt, a visszatérése így is óriási jelentőséggel bírna a Vörösök számára.
A Liverpool-szurkolók nagyon hiányolnak egy kreatív játékost, mivel a rekordösszegért szerződtetett Florian Wirtz továbbra sem hozza azt a teljesítményt, amelyet elvárnak tőle, különösen úgy, hogy Bradley Barcola és Alexander Isak is előtte játszik a támadósorban.
Alexander-Arnold egy ideje már nem szerepel José Mourinho terveiben, és bár a portugál szakember folyamatosan azt hangoztatja, hogy meg fogja kapni a lehetőséget, ez egyelőre nem tűnik túl valószínűnek.
A Liverpool és egykori játékosa között tehát még nincs kapcsolatfelvétel, ami a szurkolók számára azért elkeserítő, mert a 28 éves Alexander-Arnold pályafutásának éppen abban az időszakában jár, amikor a legjobb korban van ahhoz, hogy minden lehetséges mérkőzésen pályára lépjen.