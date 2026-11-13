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November 19-én jelenik meg az évtized legjobban várt videójátéka, a Grand Theft Auto VI, amely a profi sportolók körében is népszerű lesz. A Liverpool sztárcsatára, Alexander Isak leszögezte, hogy amint megjelenik a játék, ne nagyon keresse senki.

A Grand Theft Auto VI (GTA 6) 13 évvel az ötödik részt követően jelenik meg november 19-én, így óriási várakozás övezi a programot. A bűnözőszimulátor friss epizódja a profi sportolók körében is elképesztően népszerű lesz, több sztár is nyilatkozott arról, hogy játszani fog vele. A Houston Rockets NBA-csapatának új-zélandi kosárlabdázója, Steven Adams szerint novemberben a profi sportágakban általánosan visszaeshet a teljesítmény, mert a játékosok és az edzők figyelmét is lekötheti az új videójáték. A Liverpool sztárját, Alexander Isakot is rabul fogja ejteni a GTA 6, a svéd támadó sokatmondó nyilatkozatot tett a Rockstar Games alkotása kapcsán.

A Liverpool sztárja, Alexander Isak is játszani fog a GTA 6-tal
A Liverpool sztárja, Alexander Isak is játszani fog a GTA 6-tal
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A Liverpool sztárja is a GTA 6 rabja lesz

A svéd válogatott támadó azt tervezi, hogy a játék megjelenése után jelentős időt szentel az új rész felfedezésének, ami jól mutatja, mekkora izgalom övezi a népszerű sorozat legújabb epizódját. Isak hozzátette, hogy megjegyzését viccnek szánta, és az nem jelent semmilyen hivatalos döntést az edzéseivel vagy a kötelezettségeivel kapcsolatban, azonban a közösségi média azonnal ráharapott a Liverpool-sztár kijelentésére.

„Igen, azt hiszem, november 19-től, amikor megjelenik, nehéz lesz elérni engem. Teljesen belemerülök majd. Ez a terv” 

– jelentette ki Isak.

A gólerős támadó megszólalása miatt a Liverpool-szurkolók már azzal viccelődtek, hogy ebben az időszakban nem lesz csatáruk. 

A Vörösökre a játék megjelenése utáni hétvégén fontos meccs vár a Premier League-ben, ugyanis az edzőváltáson átesett Manchester Unitedet fogadják az Anfielden. 

Isak minden bizonnyal pályára fog lépni a rangadón, bár kérdéses, mennyire vonja majd el a figyelmét a meccsről az új GTA.

A 27 éves futballista az előző idény jelentős részét sérülés miatt kihagyta, az idei szezont viszont remek formában kezdte. A PL-ben kilenc mérkőzésen hétszer volt eredményes, de a Bajnokok Ligájában is van már gólja és gólpassza.

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