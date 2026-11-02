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Andoni Iraola dühösen értékelt a vasárnapi rangadó után. A Liverpool-Arsenal mérkőzésen a hazaiak baszk vezetőedzője elégedetlen volt a bíró ténykedésével, majd leszögezte, futballistái csak egyetlen módon érhetik el céljaikat a játékvezetőknél.

A Liverpool-Arsenal rangadó (0-1) egyik legvitatottabb jelenete Jurrien Timber és Alexander Isak esete volt. Az Arsenal védője egyértelműen megrángatta a svéd támadó mezét a 16-oson belül, Andy Madley játékvezető és a VAR azonban nem ítélt büntetőt.

Alexander Isak (jobbra) nem kapott büntetőt a Liverpool-Arsenal rangadón
Alexander Isak (jobbra) nem kapott büntetőt a Liverpool-Arsenal rangadón
Fotó: DARREN STAPLES / AFP
  • Premier League, 9. forduló:
  • Liverpool-Arsenal 0-1 (0-1)

Liverpool-Arsenal: Andoni Iraola véleménye az elmaradt 11-esről

A történtek után a játékvezetéssel elégedetlen Andoni Iraola abszurd helyzetet emlegetett, miszerint a futballistáknak látványosan el kell esniük ahhoz, hogy a bírók észrevegyék a velük szemben elkövetett szabálytalanságokat.

„A labda mindössze egy centiméterrel Alex előtt haladt el. Alex el akarta rúgni a kapu előtt” – mondta a Liverpool trénere a Sky Sportsnak.

Arra a kérdésre, hogy Isaknak el kellett volna-e esnie, határozottan így válaszolt:

„Pontosan ez a probléma a futballal. Mivel nem vetette magát a földre, és nem esett el, nem kapta meg a büntetőt. Már maga a kérdés is problémás, hogy egyáltalán azt kérdezik tőlem, el kellett volna-e esnie. 

Ha a földre kerül, szerintem megítélik a tizenegyest. Száz százalék, hogy megadják” 

– idézte a This is Anfield Iraola szavait.

Liverpool's Spanish head coach Andoni Iraola gestures on the touchline during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on November 1, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Andoni Iraola szerint 11-est kapott volna Isak, ha elesett volna
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool edzője rafináltságot kér a játékosaitól

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt is megkérdezték a Liverpool trénerétől, hogy az eset alapján a játékosainak okosabban kellene-e viselkedniük az ilyen szituációkban.

„Szégyen, hogy ezt a kérdést felteszik nekem, de őszintén szólva igen. Azt kell mondanunk nekik, hogy essenek el, mert máskülönben nem fogják megítélni a szabálytalanságot. 

Aztán a játékvezetők panaszkodnak, hogy a futballisták miért nem esnek el, miközben ha nem kerülnek a földre, akkor nem is fújnak szabálytalanságot” – méltatlankodott Iraola, akihez hasonlóan Virgil van Dijk is bosszúsan nyilatkozott a meccs után.

A Liverpool tehát az Arsenal elleni vereség mellett egy vitatott játékvezetői döntés miatt is bosszankodhatott, Alexander Isak pedig hiába maradt talpon a mezrángatás ellenére, csapata nem kapott tizenegyest.

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