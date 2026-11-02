A Liverpool-Arsenal rangadó (0-1) egyik legvitatottabb jelenete Jurrien Timber és Alexander Isak esete volt. Az Arsenal védője egyértelműen megrángatta a svéd támadó mezét a 16-oson belül, Andy Madley játékvezető és a VAR azonban nem ítélt büntetőt.

Alexander Isak (jobbra) nem kapott büntetőt a Liverpool-Arsenal rangadón

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Premier League, 9. forduló:

Liverpool-Arsenal 0-1 (0-1)

Liverpool-Arsenal: Andoni Iraola véleménye az elmaradt 11-esről

A történtek után a játékvezetéssel elégedetlen Andoni Iraola abszurd helyzetet emlegetett, miszerint a futballistáknak látványosan el kell esniük ahhoz, hogy a bírók észrevegyék a velük szemben elkövetett szabálytalanságokat.

„A labda mindössze egy centiméterrel Alex előtt haladt el. Alex el akarta rúgni a kapu előtt” – mondta a Liverpool trénere a Sky Sportsnak.

Arra a kérdésre, hogy Isaknak el kellett volna-e esnie, határozottan így válaszolt:

„Pontosan ez a probléma a futballal. Mivel nem vetette magát a földre, és nem esett el, nem kapta meg a büntetőt. Már maga a kérdés is problémás, hogy egyáltalán azt kérdezik tőlem, el kellett volna-e esnie.

Ha a földre kerül, szerintem megítélik a tizenegyest. Száz százalék, hogy megadják”

– idézte a This is Anfield Iraola szavait.

Andoni Iraola szerint 11-est kapott volna Isak, ha elesett volna

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool edzője rafináltságot kér a játékosaitól

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt is megkérdezték a Liverpool trénerétől, hogy az eset alapján a játékosainak okosabban kellene-e viselkedniük az ilyen szituációkban.

„Szégyen, hogy ezt a kérdést felteszik nekem, de őszintén szólva igen. Azt kell mondanunk nekik, hogy essenek el, mert máskülönben nem fogják megítélni a szabálytalanságot.

Aztán a játékvezetők panaszkodnak, hogy a futballisták miért nem esnek el, miközben ha nem kerülnek a földre, akkor nem is fújnak szabálytalanságot” – méltatlankodott Iraola, akihez hasonlóan Virgil van Dijk is bosszúsan nyilatkozott a meccs után.

😤How many cameras were there - and the VAR still couldn't see it?! Iraola admits he will have to start telling his players to "go down" 🎥 Watch Andoni Iraola's full post-match press conference on This Is Anfield's YouTube channel 📺 https://t.co/VvW3zC6bn0 — This Is Anfield (@thisisanfield) November 1, 2026

A Liverpool tehát az Arsenal elleni vereség mellett egy vitatott játékvezetői döntés miatt is bosszankodhatott, Alexander Isak pedig hiába maradt talpon a mezrángatás ellenére, csapata nem kapott tizenegyest.