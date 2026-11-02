A Liverpool-Arsenal rangadó (0-1) egyik legvitatottabb jelenete Jurrien Timber és Alexander Isak esete volt. Az Arsenal védője egyértelműen megrángatta a svéd támadó mezét a 16-oson belül, Andy Madley játékvezető és a VAR azonban nem ítélt büntetőt.
- Premier League, 9. forduló:
- Liverpool-Arsenal 0-1 (0-1)
Liverpool-Arsenal: Andoni Iraola véleménye az elmaradt 11-esről
A történtek után a játékvezetéssel elégedetlen Andoni Iraola abszurd helyzetet emlegetett, miszerint a futballistáknak látványosan el kell esniük ahhoz, hogy a bírók észrevegyék a velük szemben elkövetett szabálytalanságokat.
„A labda mindössze egy centiméterrel Alex előtt haladt el. Alex el akarta rúgni a kapu előtt” – mondta a Liverpool trénere a Sky Sportsnak.
Arra a kérdésre, hogy Isaknak el kellett volna-e esnie, határozottan így válaszolt:
„Pontosan ez a probléma a futballal. Mivel nem vetette magát a földre, és nem esett el, nem kapta meg a büntetőt. Már maga a kérdés is problémás, hogy egyáltalán azt kérdezik tőlem, el kellett volna-e esnie.
Ha a földre kerül, szerintem megítélik a tizenegyest. Száz százalék, hogy megadják”
– idézte a This is Anfield Iraola szavait.
A Liverpool edzője rafináltságot kér a játékosaitól
A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón azt is megkérdezték a Liverpool trénerétől, hogy az eset alapján a játékosainak okosabban kellene-e viselkedniük az ilyen szituációkban.
„Szégyen, hogy ezt a kérdést felteszik nekem, de őszintén szólva igen. Azt kell mondanunk nekik, hogy essenek el, mert máskülönben nem fogják megítélni a szabálytalanságot.
Aztán a játékvezetők panaszkodnak, hogy a futballisták miért nem esnek el, miközben ha nem kerülnek a földre, akkor nem is fújnak szabálytalanságot” – méltatlankodott Iraola, akihez hasonlóan Virgil van Dijk is bosszúsan nyilatkozott a meccs után.
A Liverpool tehát az Arsenal elleni vereség mellett egy vitatott játékvezetői döntés miatt is bosszankodhatott, Alexander Isak pedig hiába maradt talpon a mezrángatás ellenére, csapata nem kapott tizenegyest.
- Kapcsolódó cikkek