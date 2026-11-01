Andoni Iraola, az FC Liverpool vezetőedzője két napja arról beszélt, hogy van esély arra, hogy Szoboszlai Dominik pályára lépjen a címvédő Arsenal elleni meccsen. A magyar válogatott csapatkapitánya combsérüléssel küzd, és a liverpooli lapok szombaton úgy vélték, aligha kerül a kezdőcsapatba. Nos, a Liverpool-Arsenal meccsen Szoboszlai a cserék között kapott helyet.

Andoni Iraola csapatot hirdetett a Liverpool-Arsenal meccsre

Fotó: John Walton / PA Wire

Liverpool-Arsenal: Andoni Iraola kezdőcsapata

Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Nyoni, Mac Allister – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak.

Team news is IN! ✊🔴 #LIVARS https://t.co/f9Zy0zK7sx — Liverpool FC (@LFC) November 1, 2026

Szoboszlai Dominik több meccset kihagyott

Szoboszlai Dominik combsérülése miatt október első felében kihagyta a Manchester City elleni Premier League- és a LASK elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést. Néhány nappal később a Brentford otthonában rendezett bajnokin újra pályára lépett, de a 32. percben kiújult sérülése miatt le kellett cserélni, azóta a Villarreallal játszott BL-, valamint a Brighton elleni PL-mérkőzésen sem volt bevethető.