Szoboszlai Dominik a kispadon, Kerkez Milos a kezdőcsapatban kapott lehetőséget a Liverpoolban az Arsenal elleni hazai rangadón. A Liverpool–Arsenal meccsen egyetlen gól döntött.

Alisson kapusnak esélye sem volt, gyors vendéggóllal indult a Liverpool–Arsenal meccs Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Liverpool–Arsenal 0-1 (0-1)

Az Arsenal gyorsan csendre intette az Anfield Road közönségét: a 16. percben Rice jobb oldali keresztpassza után a túl oldalon érkező Havertz laposan a hálóba passzolt. Tökéletes beadás volt, két hazai védő előtt is elsuhant a labda. Négy perccel később Barcola balról ívelte be a labdát, Isakot visszahúzták, így nem érte el fejjel a labdát - a VAR nem nézte vissza az esetet, pedig a svéd csatár gólhelyzetben volt. A 25. percben Kerkez góltól mentette meg a csapatát, amikor az alapvonalról rúgta ki a labdát két Arsenal-játékos szorításában.

A 39. percben kis híján egyenlített a Liverpool, Wirtz balról lőtt szabadrúgást, tökéletes ívben tekerte, a labda a felső lécen csattant – ez nem számít kaput eltaláló lövésnek. Szoboszlai Dominik a kispadon felpattant és a fejét fogta. Az első félidőben a Liverpoolnak nem volt kaput eltaláló lövése.

Liverpool–Arsenal: Szoboszlai visszatért

Az 58. percben Szoboszlai csereként kapott lehetőséget, Nyonit váltotta, a hazai közönség hatalmas tapssal fogadta őt.

A 67. percben Kerkez Milos sárga lapot kapott, mert Maduekét ütötte el. A 73. percben Tzolis kis híján növelte a londoniak előnyét, a bal alsó sarkot vette célba, Alisson vetődve, hatalmas bravúrral ütötte szögletre a labdát.

Az Arsenal 1-0-ra megnyerte a Liverpool elleni rangadót, a statisztika szerint a hazai csapat kaput eltaláló lövés nélkül zárta a teljes meccset.

A Liverpool ezzel a vereséggel újabb csalódást okozott, hiszen a második rangadóját is elbukta az Anfield Roadon, ahol korábban a Manchester City nyert 3-0-ra.