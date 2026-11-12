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Hivatalos megerősítés érkezett a Premier League 9. fordulójában rendezett rangadóval kapcsolatban. A Liverpool-Arsenal meccsen a hazaiaknak 11-es kellett volna kapniuk egy Alexander Isakkal szemben elkövetett szabálytalanság miatt.

A november 1-jén rendezett Liverpool-Arsenal rangadót Kai Havertz góljával a címvédő nyerte 1-0-ra, ám a hazaiak már a mérkőzés után arra panaszkodtak, hogy büntetőt kellett volna kapniuk. Az első félidőben Jurrien Timber megrángatta Alexander Isak mezét a 16-oson belül, Andy Madley játékvezető és a VAR-szobában dolgozó Stuart Attwell azonban nem látott szabálytalanságot az esetnél.

Arsenal's English midfielder #20 Noni Madueke (L) vies with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (C) and Liverpool's Swedish striker #09 Alexander Isak (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on November 1, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Alexander Isak (jobbra) nem kapott büntetőt a Liverpool-Arsenal rangadón
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Liverpool-Arsenal: 11-es járt volna a hazai csapatnak

A Premier League kulcsfontosságú mérkőzéshelyzeteket vizsgáló szakértői testülete (KMI) ezzel szemben arra jutott, hogy a védő megmozdulása kimerítette a visszahúzás fogalmát, ezért „a pályán és a VAR beavatkozásával is tizenegyest kellett volna ítélni”.

„A testület úgy vélte, hogy Timber Isakkal szembeni visszahúzása miatt tizenegyest kellett volna ítélni (4:1 arányban). Az egyik szakértő szerint a rövid ideig tartó mezfogás nem volt olyan mértékű, amely egyértelműen akadályozta volna Isak előrehaladását. A többség azt is úgy ítélte meg, hogy a VAR-nak közbe kellett volna avatkoznia, és a játékvezetőt a pálya melletti visszajátszás megtekintésére kellett volna kérnie (3:2 arányban), mivel egyértelmű és nyilvánvaló hibáról volt szó. 

Két szakértő ugyanakkor úgy vélte, hogy a szabálytalanság hatásának megítélése szubjektív, ezért az eset nem érte el a VAR-beavatkozáshoz szükséges magas küszöböt” 

– olvasható a testület értékelése a Premier League hivatalos honlapján.

A Liverpoolt bírói tévedések sújtják?

A This is Anfield portál bosszúsan számolt be a történtekről, mondván az Arsenal elleni rangadón elmaradt tizenegyes súlyos hiba volt, győzelmükkel az Ágyúsok pedig tovább növelték előnyüket a bajnoki címért folytatott versenyben.

A portál szerint Andoni Iraola együttese két kiemelt mérkőzésen is elszenvedője volt vitatható bírói ítéleteknek. 

A Manchester City elleni hazai találkozón Ryan Gravenberchet két sárga lap után állították ki, amit szintén rendkívül szigorú döntésnek lehetett nevezni. „Ha még korábbra tekintünk vissza, az Arsenal és a Manchester City is megúszott egy-egy egyértelműnek tűnő büntetőt az Anfielden: Martin Ödegaard kezezése, illetve Jeremy Doku szabálytalansága is vitatott eset volt” – emlegette a múltat a portál.

Manchester City's English midfielder #05 Elliot Anderson (L) vies with Liverpool's Dutch midfielder #38 Ryan Gravenberch (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on October 11, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Ryan Gravenberch Manchester City elleni piros lapját is nehezen emésztették meg Liverpoolban
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool 10 forduló elteltével a tabella negyedik helyén áll a PL-ben, a csapat a válogatott szünet után hazai pályán fogadja majd a szebb napokat látott Manchester Unitedet.

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