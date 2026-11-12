A november 1-jén rendezett Liverpool-Arsenal rangadót Kai Havertz góljával a címvédő nyerte 1-0-ra, ám a hazaiak már a mérkőzés után arra panaszkodtak, hogy büntetőt kellett volna kapniuk. Az első félidőben Jurrien Timber megrángatta Alexander Isak mezét a 16-oson belül, Andy Madley játékvezető és a VAR-szobában dolgozó Stuart Attwell azonban nem látott szabálytalanságot az esetnél.

Alexander Isak (jobbra) nem kapott büntetőt a Liverpool-Arsenal rangadón

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Liverpool-Arsenal: 11-es járt volna a hazai csapatnak

A Premier League kulcsfontosságú mérkőzéshelyzeteket vizsgáló szakértői testülete (KMI) ezzel szemben arra jutott, hogy a védő megmozdulása kimerítette a visszahúzás fogalmát, ezért „a pályán és a VAR beavatkozásával is tizenegyest kellett volna ítélni”.

„A testület úgy vélte, hogy Timber Isakkal szembeni visszahúzása miatt tizenegyest kellett volna ítélni (4:1 arányban). Az egyik szakértő szerint a rövid ideig tartó mezfogás nem volt olyan mértékű, amely egyértelműen akadályozta volna Isak előrehaladását. A többség azt is úgy ítélte meg, hogy a VAR-nak közbe kellett volna avatkoznia, és a játékvezetőt a pálya melletti visszajátszás megtekintésére kellett volna kérnie (3:2 arányban), mivel egyértelmű és nyilvánvaló hibáról volt szó.

Két szakértő ugyanakkor úgy vélte, hogy a szabálytalanság hatásának megítélése szubjektív, ezért az eset nem érte el a VAR-beavatkozáshoz szükséges magas küszöböt”

– olvasható a testület értékelése a Premier League hivatalos honlapján.

🚨 𝐌𝐀𝐉𝐎𝐑 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: The Premier League's Key Match Incidents (KMI) Panel has ruled that Liverpool 𝐒𝐇𝐎𝐔𝐋𝐃 have been awarded a penalty against Arsenal after Jurriën Timber pulled Alexander Isak's shirt inside the box. The panel voted 3–2 in favour of awarding the penalty, with the decision also set to result in a 𝐑𝐄𝐃 𝐂𝐀𝐑𝐃 for the Arsenal defender. 🟥 — RazedFootball (@RazedFootball) November 11, 2026

A Liverpoolt bírói tévedések sújtják?

A This is Anfield portál bosszúsan számolt be a történtekről, mondván az Arsenal elleni rangadón elmaradt tizenegyes súlyos hiba volt, győzelmükkel az Ágyúsok pedig tovább növelték előnyüket a bajnoki címért folytatott versenyben.

A portál szerint Andoni Iraola együttese két kiemelt mérkőzésen is elszenvedője volt vitatható bírói ítéleteknek.

A Manchester City elleni hazai találkozón Ryan Gravenberchet két sárga lap után állították ki, amit szintén rendkívül szigorú döntésnek lehetett nevezni. „Ha még korábbra tekintünk vissza, az Arsenal és a Manchester City is megúszott egy-egy egyértelműnek tűnő büntetőt az Anfielden: Martin Ödegaard kezezése, illetve Jeremy Doku szabálytalansága is vitatott eset volt” – emlegette a múltat a portál.