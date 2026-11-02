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Szoboszlai Dominik csereként lépett pályára a Premier League rangadóján. A Liverpool-Arsenal mérkőzés után a hazai szurkolók dühösen fogadták, hogy a magyar középpályást miért éppen a remekül futballozó Trey Nyoni helyére hozta be Andoni Iraola.

A Liverpool-Arsenal rangadón egyetlen gól döntött, Kai Havertz találatával Mikel Arteta csapata 1-0-ra nyert, sikerével pedig átvette a vezetést a tabellán. A sérüléséből felépült Szoboszlai Dominik csereként állt be, a magyar válogatott csapatkapitánya az 58. percben a 19 éves Trey Nyoni helyét vette át. A döntést a szurkolók nem fogadták jól, a mérkőzés után többen úgy érezték, a változtatás egyáltalán nem sült el jól. 

A Liverpool-Arsenal rangadót a londoniak nyerték meg
A Liverpool-Arsenal rangadót a londoniak nyerték meg
Fotó: DARREN STAPLES / AFP
  • Premier League, 9. forduló:
  • Liverpool-Arsenal 0-1 (0-1)

Liverpool-Arsenal: a Szoboszlai-Nyoni csere miatt dühöngenek

A Liverpool-szurkolók szerint Nyoni kiválóan játszott, Szoboszlai becserélése után azonban nem javult fel a csapat játéka. A drukkerek szerint a magyar játékost nem a védekező középpályásként remeklő tehetség, hanem a gyengélkedő Florian Wirtz helyére, a 10-es posztjára kellett volna behoznia Andoni Iraolának.

„Találjátok ki, mikor jött le Nyoni, és mikor állt be Szoboszlai! (Rendkívül könnyű feladvány)” – írta egy szurkoló, utalva arra, hogy a Liverpool játéka éppen a csere után esett vissza. 

„Szoboszlai Nyoni helyére történő becserélését soha többé nem szabad megismételni. Ha pályára küldjük, akkor tízesként kell játszania” 

– idézte a This is Anfield egy másik drukker panaszát.

Egy másik hozzászóló is ezt hangsúlyozta, szerinte Szoboszlainak rendszeresen a tízes pozíciójában kellene szerepelnie, mert Wirtz nem azt nyújtja, amiért a Liverpool szerződtette.

22 October 2025, Hesse, Frankfurt/Main: Soccer, men, Champions League, preliminary round, match day 3, Eintracht Frankfurt - Liverpool FC, Deutsche Bank Park: Dominik Szoboszlai (Liverpool FC, l) and Florian Wirtz (Liverpool FC) are happy after the game. Photo: Arne Dedert/dpa (Photo by ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Nem először merült fel a gondolat Liverpoolban, miszerint Szoboszlainak Wirtz helyén kellene játszania
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Liverpool-Arsenal: a játékvezetőt sem kímélték

A szurkolók a gyenge játékvezetés miatt is hőbörögtek, többen kifogásolták Andy Madley ténykedését, aki rendre bedőlt az ellenfél színészkedésének. 

„Madley-t hangos füttyszóval búcsúztatták, amikor levonult a pályáról. Egyszerűen borzalmas döntéseket hozott ma. 

A VAR-szobában ülő Stuart Attwell sem segített rajta” – írta a liverpooli kötődésű újságíró, James Pearce.

„Ez már a második nagy mérkőzés az Anfielden ebben a szezonban, amelyen a Liverpool kárára születtek kétes játékvezetői ítéletek. Valamit tenni kellene a futballban tapasztalható korrupció ellen” – fogalmazott egy másik szurkoló.

Referee Andy Madley gestures during the English Premier League football match between Burnley and Manchester City at Turf Moor in Burnley, north-west England on April 22, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Andy Madley nem túl népszerű a Liverpool-szurkolók körében
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool kilenc forduló elteltével a tabella ötödik helyén áll a Premier League-ben. A Vörösök szerdán a Fenerbahce otthonában lépnek pályára a Bajnokok Ligájában, a hétvégén pedig a Crystal Palace-nál vendégeskednek a bajnokságban.

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