A Liverpool-Arsenal rangadón egyetlen gól döntött, Kai Havertz találatával Mikel Arteta csapata 1-0-ra nyert, sikerével pedig átvette a vezetést a tabellán. A sérüléséből felépült Szoboszlai Dominik csereként állt be, a magyar válogatott csapatkapitánya az 58. percben a 19 éves Trey Nyoni helyét vette át. A döntést a szurkolók nem fogadták jól, a mérkőzés után többen úgy érezték, a változtatás egyáltalán nem sült el jól.

A Liverpool-Arsenal rangadót a londoniak nyerték meg

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Premier League, 9. forduló:

Liverpool-Arsenal 0-1 (0-1)

Liverpool-Arsenal: a Szoboszlai-Nyoni csere miatt dühöngenek

A Liverpool-szurkolók szerint Nyoni kiválóan játszott, Szoboszlai becserélése után azonban nem javult fel a csapat játéka. A drukkerek szerint a magyar játékost nem a védekező középpályásként remeklő tehetség, hanem a gyengélkedő Florian Wirtz helyére, a 10-es posztjára kellett volna behoznia Andoni Iraolának.

„Találjátok ki, mikor jött le Nyoni, és mikor állt be Szoboszlai! (Rendkívül könnyű feladvány)” – írta egy szurkoló, utalva arra, hogy a Liverpool játéka éppen a csere után esett vissza.

„Szoboszlai Nyoni helyére történő becserélését soha többé nem szabad megismételni. Ha pályára küldjük, akkor tízesként kell játszania”

– idézte a This is Anfield egy másik drukker panaszát.

Egy másik hozzászóló is ezt hangsúlyozta, szerinte Szoboszlainak rendszeresen a tízes pozíciójában kellene szerepelnie, mert Wirtz nem azt nyújtja, amiért a Liverpool szerződtette.

Nem először merült fel a gondolat Liverpoolban, miszerint Szoboszlainak Wirtz helyén kellene játszania

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Liverpool-Arsenal: a játékvezetőt sem kímélték

A szurkolók a gyenge játékvezetés miatt is hőbörögtek, többen kifogásolták Andy Madley ténykedését, aki rendre bedőlt az ellenfél színészkedésének.

„Madley-t hangos füttyszóval búcsúztatták, amikor levonult a pályáról. Egyszerűen borzalmas döntéseket hozott ma.

A VAR-szobában ülő Stuart Attwell sem segített rajta” – írta a liverpooli kötődésű újságíró, James Pearce.

„Ez már a második nagy mérkőzés az Anfielden ebben a szezonban, amelyen a Liverpool kárára születtek kétes játékvezetői ítéletek. Valamit tenni kellene a futballban tapasztalható korrupció ellen” – fogalmazott egy másik szurkoló.