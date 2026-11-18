Remek híreket kapott Andoni Iraola, a Premier League-ben szereplő Liverpool vezetőedzője. Az északír Conor Bradley és az olasz Giovanni Leoni is óriási lépést tett a visszatérés felé, ugyanis súlyos sérülésük után bekapcsolódtak a Liverpool első csapatának edzéseibe.
A 19 éves Giovanni Leoni tavaly nyáron nagy tehetségként érkezett az olasz Parmától, azonban a bemutatkozó mérkőzésén, egy Southampton elleni Ligakupa-találkozón keresztszalag-szakadást szenvedett, így több mint egy éve nem léphetett pályára.
A 23 éves Conor Bradley idén januárban szenvedett súlyos térdsérülést az Arsenal elleni bajnoki rangadón, miután egy felugrást követően szerencsétlenül fogott talajt. Az északír jobbhátvéd keresztszalagja nem szakadt el, de ennek ellenére a bal térdében a szalagok és a csont is megsérült.
Két fontos játékossal bővül a Liverpool kerete
Paul Joyce, a The Athletic újságírója most arról számolt be, hogy mindkét játékos bekapcsolódott a Liverpool első csapatának edzéseibe, ami azt jelenti, hogy hamarosan bővülhetnek Andoni Iraola lehetőségei a védelem összeállítását illetően.
Bradley és Leoni egyelőre a visszatérés korai szakaszában járnak, a csapatba való visszaépítésük folyamata pedig eltérő lesz, figyelembe véve sérüléseik jellegét és egyéni adottságaikat.
Joyce hangsúlyozta, hogy a Liverpool érthető módon semmilyen kockázatot nem vállal, és nem sietteti a játékosok visszatérését. Hozzátette, hogy a klub úgy véli, Leoniban még jelentős fejlődési potenciál rejlik, ezért az ő esetében személyre szabott rehabilitációs és visszatérési programra van szükség.
Az, hogy mindketten ismét szabadtéri edzéseken vehetnek részt csapattársaikkal, komoly előrelépést jelent a 2026-os év végéhez közeledve.
Leoni és Bradley egyaránt bekerült Iraola szeptemberben kihirdetett, a Bajnokok Ligája alapszakaszára nevezett keretébe is. Ez már akkor arra utalt, hogy a klub bizakodó volt azzal kapcsolatban, hogy a két játékos januárban, a sorozat utolsó két mérkőzésén szerephez juthat.
A novemberi edzésekhez való visszatérésük alapján jó eséllyel versenyben lehetnek a csapatba kerülésért ezeken a találkozókon, feltéve, hogy a visszailleszkedésük zökkenőmentesen halad.
Conor Bradley visszatérése különösen örvendetes Szoboszlai Dominik szempontjából. A magyar válogatott csapatkapitányának az előző szezonban többször is jobbhátvédként kellett futballoznia, mert a holland válogatott Jeremie Frimpong folyamatosan sérülésekkel küszködött, Bradley kiesésével pedig nem maradt bevethető jobbhátvédje a Liverpoolnak.
A Mersey-parti csapatnál idén sincs túlkínálat jobbhátvédekből. Egyelőre a Barcelonától kölcsönkapott Ronald Araújo tölti be ezt a szerepkört, ám az uruguayi játékos eredeti posztja a középhátvéd, így ő is kényszerből futballozik a védelem jobb oldalán. Idén is előfordult már azonban, hogy Szoboszlainak kellett besegítenie a védelembe.