Remek híreket kapott Andoni Iraola, a Premier League-ben szereplő Liverpool vezetőedzője. Az északír Conor Bradley és az olasz Giovanni Leoni is óriási lépést tett a visszatérés felé, ugyanis súlyos sérülésük után bekapcsolódtak a Liverpool első csapatának edzéseibe.

Giovanni Leoni tavaly szeptemberben sérült meg a Liverpool Ligakupa-meccsén

Fotó: Paul Ellis / AFP

A 19 éves Giovanni Leoni tavaly nyáron nagy tehetségként érkezett az olasz Parmától, azonban a bemutatkozó mérkőzésén, egy Southampton elleni Ligakupa-találkozón keresztszalag-szakadást szenvedett, így több mint egy éve nem léphetett pályára.

A 23 éves Conor Bradley idén januárban szenvedett súlyos térdsérülést az Arsenal elleni bajnoki rangadón, miután egy felugrást követően szerencsétlenül fogott talajt. Az északír jobbhátvéd keresztszalagja nem szakadt el, de ennek ellenére a bal térdében a szalagok és a csont is megsérült.

Két fontos játékossal bővül a Liverpool kerete

Paul Joyce, a The Athletic újságírója most arról számolt be, hogy mindkét játékos bekapcsolódott a Liverpool első csapatának edzéseibe, ami azt jelenti, hogy hamarosan bővülhetnek Andoni Iraola lehetőségei a védelem összeállítását illetően.

Bradley és Leoni egyelőre a visszatérés korai szakaszában járnak, a csapatba való visszaépítésük folyamata pedig eltérő lesz, figyelembe véve sérüléseik jellegét és egyéni adottságaikat.

Joyce hangsúlyozta, hogy a Liverpool érthető módon semmilyen kockázatot nem vállal, és nem sietteti a játékosok visszatérését. Hozzátette, hogy a klub úgy véli, Leoniban még jelentős fejlődési potenciál rejlik, ezért az ő esetében személyre szabott rehabilitációs és visszatérési programra van szükség.

Az, hogy mindketten ismét szabadtéri edzéseken vehetnek részt csapattársaikkal, komoly előrelépést jelent a 2026-os év végéhez közeledve.

Leoni és Bradley egyaránt bekerült Iraola szeptemberben kihirdetett, a Bajnokok Ligája alapszakaszára nevezett keretébe is. Ez már akkor arra utalt, hogy a klub bizakodó volt azzal kapcsolatban, hogy a két játékos januárban, a sorozat utolsó két mérkőzésén szerephez juthat.

A novemberi edzésekhez való visszatérésük alapján jó eséllyel versenyben lehetnek a csapatba kerülésért ezeken a találkozókon, feltéve, hogy a visszailleszkedésük zökkenőmentesen halad.