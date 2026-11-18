Jamie Carragher, a Liverpool korábbi BL-győztes játékosa szerint Andoni Iraolának nagyon komolyan kell vennie a januári átigazolási időszakot. A baszk szakember a holland Arne Slotot váltotta nyáron a Liverpool kispadján, a szezont pedig hullámzóan kezdte a csapattal, amely tíz fordulót követően a negyedik helyen áll a Premier League-ben, de már most kilenc pont a hátránya a listavezető Arsenallal szemben.

Kerkez Milos alapember a Liverpool csapatában

Fotó: Mark Cosgrove / NurPhoto via AFP

Kerkez Milos posztjára igazolhat a Liverpool?

A Liverpool a nyári átigazolási időszakban több mint 200 millió fontot költött, Carragher azonban úgy véli, hogy a játékoskeretben továbbra is vannak fejlesztésre szoruló területek, ezért a klubnak januárban mindenképpen aktívnak kell lennie a játékospiacon.

Ha a januári átigazolási időszakra gondolok Andoni Iraola szempontjából, szerintem meg kell szereznie azt a játékost, akit az adott posztra szeretne, ahelyett, hogy a nyárig várna”

– idézi a Liverpool Echo a televíziós szakértőként dolgozó Carraghert.

„Csak kétéves szerződést írt alá, ami az ő döntése volt, és ez rendben van. Ez viszont azt jelenti, hogy minden egyes átigazolási időszak rendkívül fontos számára. Szerintem Iraola idei szezonjának arról kell szólnia, hogy a Liverpool olyan helyzetbe kerüljön, amelyből a következő idényben valóban harcba szállhat a bajnoki címért. Éppen ezért minden átigazolási időszak fontos” – folytatta a 38-szoros angol válogatott játékos, aki úgy érzi, hogy Kerkez Milos posztjára is igazolnia kellene a Liverpoolnak.

A Liverpoolnál továbbra is szembetűnő hiányosságokat láthatunk a szélsőhátvédposzton. Ha van olyan balhátvéd, akit szeretnének megszerezni, akkor januárban lépniük kell. Ugyanez igaz lehet egy középpályásra is, ha egy bizonyos típusú játékosra van szükségük”

– vélekedett Carragher, arra utalva, hogy a Liverpoolnak szüksége lenne egy vérbeli védekező középpályásra.

A Liverpool ugyan a tabella negyedik helyén áll, azonban az eddigi öt, hazai pályán lejátszott bajnokijából csupán egyet nyert meg. Márpedig vasárnap az ősi rivális, a kieső helyen álló Manchester United érkezik az Anfieldre, amely ellen kötelező lenne a győzelem.